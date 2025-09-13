PM मोदी ने सुशीला कार्की के नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने पर दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

PM Modi congratulated Nepal’s PM Sushila Karki: नेपाल में हिंसक Gen-Z आंदोलन के बाद आखिरकार पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली है। कार्की ने शुक्रवार देर शाम नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जिस पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्की को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत प्रतिबद्ध है।

पीएम मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।” बता दें कि सुशीला कार्की के शपथ लेने के बाद काठमांडू घाटी और नेपाल के अन्य हिस्सों से कर्फ्यू हट गया है और जनजीवन सामान्य हो गया है। अधिकारियों ने शनिवार को काठमांडू घाटी और नेपाल के अन्य हिस्सों में लागू कर्फ्यू और प्रतिबंधात्मक आदेश हटा लिए, जिससे दैनिक जीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है।

नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। — Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2025

कौन हैं सुशीला कार्की?

7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में जन्मीं सुशीला कार्की एक नेपाली न्यायविद हैं। कार्की ने 1972 में विराटनगर स्थित महेंद्र मोरंग परिसर से कला स्नातक (बीए) की डिग्री पूरी की थी। फिर उन्होंने 1975 में बीएचयू से राजनीति विज्ञान में परास्नातक की डिग्री हासिल की थी। डिग्री पूरी करने के बाद वह वापस नेपाल लौट गईंं और नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि 1978 में प्राप्त की।

काशी में ही अध्ययन के दौरान कार्की की मुलाकात दुर्गा प्रसाद सुबेदी से हुई थी, जिनसे उन्होंने बाद में विवाह किया। कार्की नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। कार्की 11 जुलाई 2016 को मुख्य न्यायाधीश बनीं थीं। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से चल रही हिंसा के बीच एक वर्चुअल बैठक में जेन-जेड समूह ने अंतरिम पीएम के रूप में कार्की के नाम का समर्थन दिया है।