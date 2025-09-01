PM Modi SCO Summit : मोदी-पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू ,  लिखा जा रहा है संबंधों का नया अध्याय

  1. हिन्दी समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के बाद सोमवार, 1 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

अनूप कुमार 
PM Modi SCO Summit :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के बाद सोमवार, 1 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने इस मौके पर राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि हर मुश्किल वक्त में भारत और रूस साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की स्थिरता के लिए दोनों देश अहम हैं। साथ ही पीएम मोदी ने यूक्रेन में शांति (Peace in Ukraine) के लिए सभी प्रयास को जरूरी बताया है। यह वार्ता तियानजिन (Tianjin) के होटल रिट्ज कार्लटन में आयोजित की गई, जहां दोनों नेता अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद थे।

पढ़ें :- ट्रंप के टैरिफ बम फोड़ने के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर, भारत दौरा किया रद, अब Quad समिट में नहीं होंगे शामिल

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा, “प्रिय मित्र, 21 दिसंबर को हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी (Strategic partnership) को 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा संबंध सिद्धांत-आधारित है और इसमें बहुआयामी सहयोग है।”

यह बैठक खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर दबाव बनाया हुआ है। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिया है, जिसके तहत रूस से आयातित तेल पर भारत को कुल मिलाकर 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहता है तो 25 प्रतिशत अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ऐसे में मोदी-पुतिन की यह वार्ता (Modi-Putin talks) दोनों देशों के बीच व्यापार और राजनीतिक रिश्तों (trade and political relations) को लेकर एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान अलग ही केमेस्ट्री दिखने को मिली। भारत और रूस की अटूट दोस्ती से अमेरिका को कैसा लग रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रूस से दोस्ती की वजह से अमेरिका ने भारत के खिलाफ क तरह से टैरिफ वॉर छेड़ दी है लेकिन मोदी ने भी साफ कर दिया कि ये जोड़ी टूटेगी नहीं।

 

पढ़ें :- Russian Drone And Missile Attack :  रूस ने यूक्रेन पर फिर किया घातक अटैक,  कीव को बनाया निशाना; 3 की मौत 24 घायल

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
