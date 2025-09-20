  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Mumbai: पीएम मोदी आज करेंगे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन

Mumbai: पीएम मोदी आज करेंगे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन

पीएम मोदी आज मुंबई के बैलार्ड पियर स्थित अत्याधुनिक मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (MICT) का उद्घाटन करेंगे जिसे  'क्रूज भारत मिशन' के तहत विकसित किया गया है।  यह टर्मिनल भारत की समुद्री संरचना को काफी मजबूती देगा और  मुंबई को एक क्रूज पर्यटन का नाम देगा।MICT जो कि  भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल 4,15,000 स्क्वायर फीट में फैला यह टर्मिनल हर साल 10 लाख यात्रियों को संभालने के काबिल है । बता दें कि एक साथ 5 हजार क्रूज जहाजो को ठहराने  की क्षमता रखता है जिसमे 72 चेक-इन और इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं।  जिससे यात्रियों को तेज और सहज अनुभव मिल सके।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पीएम मोदी आज मुंबई के बैलार्ड पियर स्थित अत्याधुनिक मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (MICT) का उद्घाटन करेंगे जिसे  ‘क्रूज भारत मिशन’ के तहत विकसित किया गया है।  यह टर्मिनल भारत की समुद्री संरचना को काफी मजबूती देगा और  मुंबई को एक क्रूज पर्यटन का नाम देगा।MICT जो कि  भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल 4,15,000 स्क्वायर फीट में फैला यह टर्मिनल हर साल 10 लाख यात्रियों को संभालने के काबिल है । बता दें कि एक साथ 5 हजार क्रूज जहाजो को ठहराने  की क्षमता रखता है जिसमे 72 चेक-इन और इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं।  जिससे यात्रियों को तेज और सहज अनुभव मिल सके।

पढ़ें :- ग्रीस के प्रधानमंत्री और PM मोदी के बीच हुई फोन पर बात, रणनीतिक साझेदारी व्यापार, निवेश, रक्षा समेत अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा

टर्मिनल का महत्व केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, ‘मुंबई का समुद्री इतिहास बहुत समृद्ध है और हमारी सभ्यता का अहम हिस्सा है। एक तटीय केंद्र के रूप में इसने लंबे समय से देश की सेवा की है। ‘ उन्होंने आगे कहा कि यह टर्मिनल प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन से जुड़ा है, जिसके तहत भारत को आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए एक वैश्विक क्रूज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है.

 संबंधित परियोजनाएं

  • बता दें टर्मिनल के साथ ही  कई और इनिशिएटिव की शुरुआत भी की गई है। जिनमें से  -विक्टोरिया डॉक पर नवीनीकृत फायर मेमोरियल –
  • पोर्ट हाउस और इवेलिन हाउस पर हेरिटेज लाइटिंग
  • सागर उपवन गार्डन क्रूज पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इस प्रोजेक्ट्स का लक्षय है कि  सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूत करना है।  MICT से भारत के क्रूज पर्यटन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।  ये न सिर्फ घरेलू बल्कि इंटरनेशनल टुरिस्ट भी एंजॉय करेंगे। साथ ही देश कि आय में वृद्धि होगी।

पढ़ें :- 'अमेरिका 50 से सीधे 10 प्रतिशत तक घटाएगा टैरिफ...' भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का बड़ा बयान
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान: अमेरिकी सरकार ने भारत के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों के भविष्य पर किया प्रहार

कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान: अमेरिकी सरकार ने भारत के सबसे प्रतिभाशाली...

Mumbai: पीएम मोदी आज करेंगे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन

Mumbai: पीएम मोदी आज करेंगे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन

एच-1बी वीजा में बदलाव भारत के साबित होगा वरदान: नीति आयोग के पूर्व सीईओ ने कहा अमेरिकी विदेशी प्रतिभाएं होंगी बाधित

एच-1बी वीजा में बदलाव भारत के साबित होगा वरदान: नीति आयोग के...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची गया: करेंगी श्री विष्णुपाद मंदिर में पूजा- अर्चना

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची गया: करेंगी श्री विष्णुपाद मंदिर में पूजा- अर्चना

पाकिस्तान सऊदी अरब को देगा परमाणु हथियार- रक्षामंत्री आसिफ ने कहा युद्ध के लिए हमारे पास है प्रशिक्षित सेनाएं

पाकिस्तान सऊदी अरब को देगा परमाणु हथियार- रक्षामंत्री आसिफ ने कहा युद्ध...

ट्रंप के नए फैसले ने भारतीय इंजीनियरों के लिए खड़ी की बड़ी मुसीबत, H-1B वीजा पर हर साल देने होंगे करीब 90 लाख रुपये

ट्रंप के नए फैसले ने भारतीय इंजीनियरों के लिए खड़ी की बड़ी...