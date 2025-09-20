Mumbai: पीएम मोदी आज करेंगे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन

पीएम मोदी आज मुंबई के बैलार्ड पियर स्थित अत्याधुनिक मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (MICT) का उद्घाटन करेंगे जिसे ‘क्रूज भारत मिशन’ के तहत विकसित किया गया है। यह टर्मिनल भारत की समुद्री संरचना को काफी मजबूती देगा और मुंबई को एक क्रूज पर्यटन का नाम देगा।MICT जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल 4,15,000 स्क्वायर फीट में फैला यह टर्मिनल हर साल 10 लाख यात्रियों को संभालने के काबिल है । बता दें कि एक साथ 5 हजार क्रूज जहाजो को ठहराने की क्षमता रखता है जिसमे 72 चेक-इन और इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। जिससे यात्रियों को तेज और सहज अनुभव मिल सके।

टर्मिनल का महत्व केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, ‘मुंबई का समुद्री इतिहास बहुत समृद्ध है और हमारी सभ्यता का अहम हिस्सा है। एक तटीय केंद्र के रूप में इसने लंबे समय से देश की सेवा की है। ‘ उन्होंने आगे कहा कि यह टर्मिनल प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन से जुड़ा है, जिसके तहत भारत को आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए एक वैश्विक क्रूज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है.

संबंधित परियोजनाएं

बता दें टर्मिनल के साथ ही कई और इनिशिएटिव की शुरुआत भी की गई है। जिनमें से -विक्टोरिया डॉक पर नवीनीकृत फायर मेमोरियल –

पोर्ट हाउस और इवेलिन हाउस पर हेरिटेज लाइटिंग

सागर उपवन गार्डन क्रूज पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इस प्रोजेक्ट्स का लक्षय है कि सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूत करना है। MICT से भारत के क्रूज पर्यटन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। ये न सिर्फ घरेलू बल्कि इंटरनेशनल टुरिस्ट भी एंजॉय करेंगे। साथ ही देश कि आय में वृद्धि होगी।