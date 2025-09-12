मणिपुर दौरे पर जाएंगे PM मोदी: 8500 करोड़ की देंगे सौगात, राहुल गांधी बोले-वहां बहुत समय से चल रही है परेशानियां लेकिन अब जा रहे

नई दिल्ली। मणिपुर में जातिय हिंसा को लेकर दो साल बाद भी तनाव बना हुआ है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करेंगे और मणिपुर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मणिपुर में 8500 करोड़ रुपये की परियोजनओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मणिपुर के मुख्य सचिव ने इसकी पुष्टि की है। मुख्य सचिव ने बताया कि, प्रधानमंत्री सबसे पहले मिजोरम से चुराचांदपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वो इंफाल जाएंगे।

मणिपुर के मुख्य सचिव की तरफ से बताया कि, पीएम मोदी कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकापर्ण करेंगे। मणिपुर के समावेशी, सतत और समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जबकि 1200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री की 13 सितंबर की मणिपुर यात्रा राज्य की शांति, सामान्य स्थिति और विकास मार्ग को प्रशस्त करेगी।

वहीं, प्रधानमंत्री के ​मणिपुर के इस दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि, मणिपुर में बहुत समय से परेशानियां चल रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अब वहां जा रहे हैं। आज देश में सबसे जरूरी मुद्दा ‘वोट चोरी’ है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया है। बता दें कि, इससे पहले भी राहुल गांधी पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर सवाल उठाते थे। उनका कहना था कि, मणिपुर लंबे समय से हिंसा की चपेट में है लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर नहीं जा रहे। वहीं, अब पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।