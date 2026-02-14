Poco C81 Pro : पोको सी81 प्रो NBTC पर लिस्ट, बजट सेगमेंट में जल्द हो सकता है लॉन्च

बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में Poco का अपकमिंग पोको सी81 प्रो जल्द आ सकता है। इसे थाईलैंड की NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है। Poco C85 5G को पिछले साल के अंत में भारत में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और 6,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया गया था। जल्द ही Global Market में यह फोन एंट्री ले सकता है। खबरों के अनुसार, यह C-सीरीज में आएगा। इसका बेस मॉडल Poco C81 भी कुछ Certification Platform पर दिख चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार यही डिवाइस कुछ अन्य बाजारों में Redmi A7 Pro नाम से रीब्रांड किया जा सकता है। इसकी जानकारी भी पूर्व में सामने आ चुकी है। आइए, आगे C81 Pro से जुड़ा अब तक का अपडेट जानते हैं।

NBTC सर्टिफिकेशन लिस्टिंग के अनुसार Poco C81 Pro का मॉडल नंबर 25128PC17G है। NBTC डॉक्यूमेंट से यह भी पुष्टि होती है कि यह एक 4G LTE स्मार्टफोन होगा। यानी इसमें 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इससे साफ है कि कंपनी इसे एंट्री-लेवल यूजर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च कर सकती है।

Poco C81 Pro में HD+ रिजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.9 इंच का LCD पैनल होने की अफवाह है। अनुमान है कि यह HyperOS 3 पर आधारित Android 15 Go एडिशन के साथ आएगा। फोन Unisoc T7250 चिपसेट पर चल सकता है, साथ ही इसमें 4GB RAM और 128GB तक स्टोरेज हो सकती है। इसमें 15W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,000mAh की बैटरी होने की भी संभावना है।

ब्रांड ने पिछले साल दिसंबर में भारत में Poco C85 5G को 12,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था । इसमें 6.9 इंच का HD+ डिस्प्ले है जो 120Hz तक की Adaptive screen refresh rate को सपोर्ट करता है और इसमें 6nm MediaTek Dimensity 6300 चिप लगी है। इसमें 8GB LPDDR4x रैम और 128GB UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज है।