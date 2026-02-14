  1. हिन्दी समाचार
Poco C81 Pro : पोको सी81 प्रो NBTC पर लिस्ट, बजट सेगमेंट में जल्द हो सकता है लॉन्च

बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में Poco का अपकमिंग पोको सी81 प्रो जल्द आ सकता है। इसे थाईलैंड की NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

