6300 mAh बैटरी और Unisoc T8300 SoC के साथ POCO C85x 5G भारत में लॉन्च, चेक करें कीमत और ऑफर

POCO C85x 5G launched in India : पोको  ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में अपना नवीनतम POCO C85x 5G स्मार्टफोन पेश किया है। नया स्मार्टफोन 6300 mAh बैटरी और Unisoc T8300 SoC के साथ आता है। इसे तीन कलर ऑप्शन और दो स्टोरेज विकल्प में पेश किया गया है। आइये फोन के स्पेसिफिकेशंस और कीमत से जुड़ी जानकारियों पर एक नजर डाल लेते हैं-

POCO C85x 5G स्मार्टफोन में 6300mAh की बैटरी है और यह 2+ दिन तक चलती है। यह 15W फास्ट वायर्ड चार्जिंग (बॉक्स में चार्जर शामिल है) और 7.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दावा किया गया है कि यह 35+ घंटे तक का वीडियो प्लेबैक / 14+ घंटे तक गेमिंग / 20+ घंटे तक सोशल मीडिया इस्तेमाल / 50+ घंटे तक वॉयस कॉल दे सकता है। पोको के अनुसार, 1000 चार्ज साइकिल के बाद भी बैटरी अपनी 80% कैपेसिटी बनाए रख सकती है। सेफ्टी के लिहाज़ से, बैटरी में 4th-जेनरेशन की बेहतर सेफ्टी टेक्नोलॉजी है, जो इसे ओवरहीटिंग, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और ओवरचार्जिंग से बचाती है।

पोको के नए फोन में 6.9 इंच का डिस्प्ले है जो 120Hz तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट देता है। डिस्प्ले TÜV Rheinland के सर्कैडियन फ्रेंडली / लो ब्लू लाइट (हार्डवेयर सॉल्यूशन) / फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है। स्मार्टफोन में एडवांस्ड Unisoc T8300 ऑक्टा-कोर 5G चिपसेट (2.4GHz तक CPU परफॉर्मेंस) है, जिसे LPDDR4x RAM और UFS 2.2 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह Android 16 OS पर चलता है। डिवाइस में 32MP का डुअल AI रियर कैमरा और 8MP का सेल्फी कैमरा है।

स्मार्टफोन का साइज़ 171.56×79.47×8.15mm है और इसका वज़न 210g है। दूसरे फीचर्स में 4GB वर्चुअल RAM, 600k+ AnTuTu बेंचमार्क स्कोर, 3.5mm हेडफोन जैक, 200% सुपर वॉल्यूम, सर्किल टू सर्च, जेमिनी, फिंगरप्रिंट सेंसर, IP52 रेटिंग, डुअल SIM, ब्लूटूथ 5.4, और WiFi 5 शामिल हैं।

POCO C85x 5G कीमत और उपलब्धता

पढ़ें :- अर्शदीप-मिशेल की लड़ाई पर आईसीसी का बड़ा एक्शन, भारतीय पेसर को सुनाई सजा

POCO C85x 5G स्मार्टफोन ब्लैक, ग्रीन और गोल्ड कलर में आता है। 4/64GB वैरिएंट की कीमत Rs 10,999 है, और 4/128GB वैरिएंट की कीमत Rs 11,999 है। ऑफिशियल सेल 14 मार्च से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी।

