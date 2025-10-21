  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. पुलिस स्मृति दिवस: CM योगी बोले-शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहेगी

पुलिस स्मृति दिवस: CM योगी बोले-शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को आज 'पुलिस स्मृति दिवस' के अवसर पर जनपद लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस बल के वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को आज ‘पुलिस स्मृति दिवस’ के अवसर पर जनपद लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस बल के वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही, शहीद पुलिसजनों के परिवारजनों को आश्वस्त भी किया कि सरकार उनके कल्याण और उनकी सुविधाओं के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ हर जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पढ़ें :- Video: दीपोत्सव के बाद लोग दीयों से ले जा रहे तेल, अखिलेश यादव बोले-रोशनी के बाद का ये अंधेरा अच्छा नहीं...

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, वर्ष 2024-25 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 बहादुर पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। आज के इस अवसर पर मैं सभी शहीद पुलिसजनों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उनके कल्याण और उनकी सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी।

साथ ही कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 60,244 नवनियुक्त पुलिसकार्मिकों को इस बार हाइब्रिड मॉडल पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में शारीरिक दक्षता और कानून की जानकारी के साथ ही तकनीकी दक्षता, साइबर अपराध की जांच, संवेदनशील संवाद, AI आधारित मॉडल और सिमुलेशन अभ्यास भी इसमें सम्मिलित है। यह सिर्फ प्रशिक्षण का आधुनिक ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी की नई पुलिस तैयार करने का एक अभिनव प्रयास है, जिससे जमीन, तकनीक और संवेदना तीनों समान रूप से मजबूत होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, वर्तमान परिवेश में डिजिटल क्रांति ने हमारे जीवन को सुगम बनाया है, वहीं साइबर अपराध जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं। पुलिस बल ने साइबर अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

 

पढ़ें :- उत्तर प्रदेश की राजनीति हुई गर्म, दोनों उपमुख्मंत्री अयोध्या के दीपोत्सव में नहीं होंगे शामिल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पुलिस स्मृति दिवस: CM योगी बोले-शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहेगी

पुलिस स्मृति दिवस: CM योगी बोले-शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों के...

'यमुना में बिना जांच डाले गये केमिकल पर गंभीर रिपोर्ट का लिया जाए तुरंत संज्ञान...' अखिलेश यादव ने छठ पर्व से पहले की मांग

'यमुना में बिना जांच डाले गये केमिकल पर गंभीर रिपोर्ट का लिया...

Video: दीपोत्सव के बाद लोग दीयों से ले जा रहे तेल, अखिलेश यादव बोले-रोशनी के बाद का ये अंधेरा अच्छा नहीं...

Video: दीपोत्सव के बाद लोग दीयों से ले जा रहे तेल, अखिलेश...

विधायक ऋषि त्रिपाठी ने सोनौली में दी दीपावली की शुभकामनाएं

विधायक ऋषि त्रिपाठी ने सोनौली में दी दीपावली की शुभकामनाएं

सोनौली बॉर्डर पर 16 लाख की विदेशी सिगरेट जब्त, पिकअप वाहन सीज

सोनौली बॉर्डर पर 16 लाख की विदेशी सिगरेट जब्त, पिकअप वाहन सीज

Ayodhya Deepotsav 2025 : अयोध्या दीपोत्सव समारोह में बने दो नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, CM योगी आदित्यनाथ ने प्राप्त किया प्रमाण पत्र

Ayodhya Deepotsav 2025 : अयोध्या दीपोत्सव समारोह में बने दो नए गिनीज...