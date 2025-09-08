सुहेल देव पार्टी के नेता की हत्या पर राजनीति गरमाई AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष बोले मरने वाला ठाकुर साहब है, ठाकुर साहब बताइए कहाँ है कानून व्यवस्था

मुरादाबाद:- मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में हिन्दू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल चौहान को रविवार की रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस हत्या की घटना ने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है. खासकर जनसभा के दौरान AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मारे गए नेता की ठाकुर बिरादरी का नाम लेकर सवाल उठाया और बिना सीधे मुख्यमंत्री का नाम लिए कहा, अच्छी बात तो ये है की वो भी ठाकुर साहब है, फिर ठाकुर साहब बताइए कहाँ है कानून व्यवस्था.

AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल होने आये थे. वही कटघर थाना क्षेत्र में सुहेल देव पार्टी के नेता कमल चौहान को रविवार की रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक कमल चौहान ने दो दिन पहले ही हिन्दू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सुहेल देव पार्टी ज्वाइन की थी. शौकत अली ने कहा कि बीजेपी सरकार बड़े-बड़े दावे करती है कि प्रदेश में “लॉ एंड आर्डर” पूरी तरह से कायम है. लेकिन आज कल स्थिति बिलकुल उल्टी नजर आ रही है. उन्होंने बताया कि उन्हें एक घंटे पहले सूचना मिली कि मुरादाबाद में एक हिन्दूवादी संगठन के नेता को कटघर थाना क्षेत्र में गोली मारी दी गई हैं. उन्होंने मारे गए नेता की ठाकुर बिरादरी का नाम लेकर सवाल उठाया और बिना सीधे मुख्यमंत्री का नाम लिए कहा, अच्छी बात तो ये है की वो भी ठाकुर साहब है, फिर ठाकुर साहब बताइए कहाँ है कानून व्यवस्था. शौकत अली ने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत नहीं टिकती कुफ्र की बुनियाद पर हुकूमत कायम रह सकती है. लेकिन जुल्म और नाइंसाफी की बुनियाद पर कोई हुकूमत लंबे समय तक नहीं टिकती. शौकत अली ने विश्व इतिहास के उदाहरण देते हुए कहा कि फिरोज, नमरुद, सद्दाम जैसे अत्याचारी भी मिट गए और आज का समय भी इन्हीं मिसालों से सीखता रहेगा. उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद