पोर्न स्टार की ‘न्यूड’ तस्वीरें शेयर की तो Instagram Account ब्लाक,नाराज कोर्ट ने Meta को दिया ये आदेश

नई दिल्ली। पोर्न स्टार (Porn Star) की न्यूड तस्वीर (Nude Picture) मामले में सुनवाई करते हुए कोलंबिया की अदालत ने मेटा से कहा कि उसे अपनी प्रिवेसी पॉलिसी बदलनी होगी। कोलंबिया की मशहूर एडल्ट एक्ट्रेस एस्परांजा गोमेज (Adult actress Esparanza Gomez) ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की थीं। इन तस्वीरों में उन्होंने अंडर गारमेंट्स पहन रखे थे। गोमेज का दावा है कि अपने काम के तहत उन्होंने तस्वीरें पोस्ट की थीं। वहीं मेटा ने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया।

गोमेज के इंस्टाग्राम पर 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। कोर्ट ने कहा कि मेटा (Meta) ने बिना स्पष्ट कारण बताए ही गोमेज का अकाउंट बंद कर दिया। इससे उनका काम प्रभावित हुआ है। वहीं मेटा का कहना है कि गोमेज ने न्यूडिटी रूल्स का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने कहा कि मेटा ने गोमेज की अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा कि गोमेज जिस तरह की सामग्री पोस्ट करती थीं, उसी तरह की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने वाले और भी अकाउंट हैं जो कि ऐक्टिवेट हैं। ऐसे में गोमेज के खिलाफ की गई मेटा की कार्रवाई उचित नहीं है और उसके नियम भी स्पष्ट नहीं हैं।

कोर्ट ने मेटा (Meta) को आदेश दिया कि वह नियमों की समीक्षा करे और फिर बदलाव करे। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से यूजर्स को बताए कि उसके क्या नियम हैं? कोर्ट के इस फैसले पर मेटा की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

बता दें कि दक्षिण अमेरिकी कोर्ट (American Court) पहले भी मेटा को इस तरह के आदेश दे चुके हैं। जून में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा था कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री, हेट स्पीच या फिर भड़काऊ कॉन्टेंट के लिए प्लेटफॉर्म खुद जिम्मेदार है और उसे तुरंत इसे हटा देना चाहिए। बता दें कि कोलंबिया में ही दो पूर्व पोर्न स्टार को उपमंत्री बनाया गया था। इसमें अलेजांद्रा उमाना (Alejandra Umana) और जुआ कार्लोस फ्लोरियन (Gambling Carlos Florian) का नाम शामिल है।