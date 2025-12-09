Portronics Zaptor : पोर्ट्रोनिक्स का ये डिवाइस कार में ही चार्ज करेगा लैपटॉप-कैमरा , जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

Portronics Zaptor : आज के दौर महंगे गैजेट रखना और उन्हें बार बार चार्ज करने का झंझट आम समस्या बन गया है। ये समस्या तब और परेशान करती है जब आप सफर में होते हैं। इसी का समाधान लेकर आयी है पोर्ट्रोनिक्स। Portronics ने अपना नया गैजेट Portronics Zaptor लॉन्च कर दिया है।

पावर

यह एक कॉम्पैक्ट 200W कार पावर इन्वर्टर है जो कि डिवाइसेज को कहीं भी पावर प्रदान करने के लिए डिजाइन हुआ है। यह डिवाइस 200W की अधिकतम कंबाइंड पावर प्रदान करता है।

इस डिवाइस को खास तौर पर ट्रैवल करने वालों, रिमोट इलाकों में काम करने वालों और परिवारों के लिए तैयार किया गया है। आइये जानते है Portronics Zaptor के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस से लेकर कीमत आदि के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।

कीमत

कीमत की बात करें तो Portronics Zaptor की कीमत 2,499 रुपये है। यह डिवाइस अब बिक्री के लिए पोर्ट्रोनिक्स की आधिकारिक वेबसाइट, ई-कॉमर्स साइट अमेजन और अन्य रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है।

वारंटी

कंपनी इस डिवाइस के साथ 12 महीने की वारंटी प्रदान करती है।

फीचर्स

Portronics Zaptor इन्वर्टर में 2 यूनिवर्सल एसी सॉकेट का सपोर्ट मिलता है, जिससे यूजर्स लैपटॉप, small appliances या कैमरा को कार के अंदर चार्ज करने की सुविधा देता है। इसमें दो 36W USB-A पोर्ट और दो 20W टाइप-C पावर डिलीवरी पोर्ट भी हैं जो स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्टवॉच, कैमरा और अन्य USB powered devices को तेजी से चार्ज कर सकते हैं। Zaptor में एक Digital voltage display दिया गया है जो कार के Real-time battery input voltage को दिखाता है। डिवाइस में एक एसी ऑन/ऑफ मास्टर स्विच भी है जो जरूरत पड़ने पर एसी सॉकेट से तुरंत बिजली काट देता है।

सिक्योरिटी फीचर्स

Zaptor इन्वर्टर ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, एडवांस टेंप्रेचर कंट्रोल और फायर रेसिस्टेंस केसिंग जैसी सिक्योरिटी फीचर्स से लैस है। यह डिवाइस सभी स्टैंडर्ड 12V कार लाइटर सॉकेट का सपोर्ट करता है और कई प्रकार के प्लग के साथ काम करता है।

सिक्योरिटी फीचर्स

Zaptor इन्वर्टर ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, एडवांस टेंप्रेचर कंट्रोल और फायर रेसिस्टेंस केसिंग जैसी सिक्योरिटी फीचर्स से लैस है। इन फीचर्स को लंबी ड्राइव और हाई लोड के लिए सुरक्षित कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। यह डिवाइस सभी स्टैंडर्ड 12V कार लाइटर सॉकेट का सपोर्ट करता है और कई प्रकार के प्लग के साथ काम करता है। इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे ट्रैवल के दौरान मददगार बनाता है और कार के डैशबोर्ड या ग्लवबॉक्स में रखना आसान है।