Power of Social Media : एलियन स्टार सीधे मिया खलीफा के साथ बना रहा है रील, यूजर्स बोले- भाई किस्मत हो तो ऐसी

दुबई। सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों ‘एलियन स्टार’ मोती मेघवाल (‘Alien Star’ Moti Meghwal) खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। दुबई (Dubai) पहुंचने के बाद उनके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। जमजम ब्रदर्स (Zamzam Brothers) के साथ उनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं।

सोशल मीडिया स्टार एलियन स्टार और पोर्न स्टार मिया खलीफा (Porn star Mia Khalifa) अब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। जिसका वीडियो तेजी से वायरल है। एक सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि पॉवर ऑफ सोशल मीडिया। जो लड़का पहले कभी खाने के लिए भीख भीख मांगता था वह आज दुबई (Dubai) में मिया खलीफा (Mia Khalifa) के साथ घूम रहा है।

एक यूजर्स ने लिखा एलियन स्टार अब मिया खलीफा (Mia Khalifa) के साथ भी वीडियो लॉन्च करने वाला है क्या? जबसे एलियन स्टार दुबई गया है बड़े-बड़े स्टार्स के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है!अब मिया खलीफा (Mia Khalifa) के साथ इसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं।