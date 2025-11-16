Bigg Boss 19: रोहित शेट्टी का TV पर प्रणित मोरे ने उड़ाया मजाक, पर क्यों रो पड़ीं तान्या मित्तल?

  1. हिन्दी समाचार
टीवी का मोस्ट मोस्ट फेमस शो   बिगबॉस 19 इस हफ्ते सलमान खान की जगह रोहित शेट्टी ने वीकेंड का वार एपिसोड होस्ट किया।  रोहित शेट्टी ने अमाल मलिक और शहबाज की क्लास लगाई।  इसके साथ ही नेशनल टीवी पर मालती को 'लेस्बियन' कहने पर कुनिका सदानंद को भी आईना दिखाया।  मगर संडे के एपिसोड में घरवालों को जबरदस्त शॉक लगने वाला है, क्योंकि रोहित शेट्टी अपने ही अंदाज में उनपर वार करेंगे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

प्रणित ने उड़ाया रोहित शेट्टी का मजाक?

नया प्रोमो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि इस बार कॉमेडियन प्रणित मोरे ने रोहित शेट्टी को ही रोस्ट कर डाला। रोहित ने प्रणित से पूछा- जो भी यहां आता है उसे यही डर  होता है कि कि मेरे बारे में क्या बोला होगा? रोहित फिर प्रणित से उनके बारे में कुछ कहने को कहते हैं. प्रणित, रोहित शेट्टी को रोस्ट करते हुए बोले- रोहित सर इतने टैलेंटेड हैं यार…उनपर खतरों के खिलाड़ी के होस्ट होना सूट करता है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ‘दिलवाले’ फिल्म में उन्होंने 100 करोड़ डाले थे।  प्रणित की बात सुनकर रोहित शेट्टी समेत सभी घरवालों की हंसी छूट गई।  इसके बाद रोहित शेट्टी ने घरवालों को शॉक बैंड पहनाकर उन्हें करंट के झटके भी दिए।  प्रणित से रोहित शेट्टी बोले- शाहरुख का…अजय का सलमान का सबका बदला लेगा शेट्टी।

क्यों रोईं तान्या मित्तल?

इस हफ्ते शो में सेलेब्रिटी ज्योतिषी भी आईं. उन्होंने सभी घरवालों को बेझिझक उनके फ्यूचर के बारे में बताया. फरहाना ज्योतिषी से पूछती हैं- मैं जिंदगी में सक्सेसफुल कब हो जाऊंगी? इसपर ज्योतिषी ने उनसे कहा- तुम्हें सक्सेसफुल की डेफिनेशन भी नहीं पता है. उन्होंने अमाल मलिक से कहा कि उन्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन हैं. इसके बाद सेलिब्रिटी ज्योतिषी ने तान्या से कहा कि लाइफ में वो काफी ज्यादा बुली हुई हैं. ये सुनकर तान्या फूट-फूटकर रोने लगीं. वो अपने इमोशन्स पर काबू नहीं रख पाईं. ज्योतिषी ने फिर तान्या को गले लगाकर चुप कराया. कुल-मिलाकर इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड काफ अलग और एंटरटेनिंग रहा। आप इसे देखें जरूर देखें।

