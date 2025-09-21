  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. प्रधानमंत्री पर अपशब्दों को लेकर भड़के प्रशांत किशोर, कहा- तेजस्वी और राजद का चरित्र बदला नहीं जा सकता

प्रधानमंत्री पर अपशब्दों को लेकर भड़के प्रशांत किशोर, कहा- तेजस्वी और राजद का चरित्र बदला नहीं जा सकता

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी पर कथित तौर पर अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव की आलोचना की है। उन्होने कहा कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र बदला नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर की यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय द्वारा एक्स पर एक कथित वीडियो साझा करने के बाद आई है। वीडियो में बिहार में राजद की एक जनसभा में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में एक अज्ञात व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता दिख रहा है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor, founder of Jan Suraj Party) ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर कथित तौर पर अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव (RJD leader Tejashwi Yadav)की आलोचना की है। उन्होने कहा कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र बदला नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर की यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय (Union Minister Nityanand Rai) द्वारा एक्स पर एक कथित वीडियो साझा करने के बाद आई है। वीडियो में बिहार में राजद की एक जनसभा में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में एक अज्ञात व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता दिख रहा है।
यह घटना बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां पर कथित तौर पर अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर इसी तरह के विवाद के कुछ हफ़्ते बाद हुई है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor, founder of Jan Suraj Party) ने कहा कि मैं कहता रहता हूे कि बिहार विधानसभा के विपक्ष के तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav, Leader of Opposition in Bihar Assembly) और राजद का चरित्र नहीं बदला जा सकता है। मुझ से किसी ने कहा मैं तेजस्वी यादव को दोष क्यों दे रहा हूं। वह लालू यादव के दौर के नेता हैं। लेकिन उस समय के राजद (RJD) के वरिष्ठ नेता- क्या उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। जिन्हें लालू यादव के समय में जंगल राज (rule of the jungle) के लिए दोषी ठहराया गया था। वह अभी भी राजद में हैं। पार्टी का चरित्र, सोच और काम करने का तरीका वही है। इससे पहले दिन में नित्यानंद राय ने वीडियो साझा किया, जिसमें पौराणिक पात्रों का संदर्भ देते हुए तेजस्वी को कंस और कालिया नाग कहा गया था।

पढ़ें :- क्या वे लाखों भारतीय H1B धारकों की चिंताओं का समाधान करेंगे? प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले जयराम रमेश ने पूछा

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वायरल वीडियो: सरकारी स्कूल में जमकर हुआ बार बालाओं का डांस, एडीजे कानपुर ने संबंधित अधिकारी को दिए जांच के आदेश

वायरल वीडियो: सरकारी स्कूल में जमकर हुआ बार बालाओं का डांस, एडीजे...

इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, फिर कुछ दिनों बाद हुआ विवाद तो कर दिया कत्ल, दोस्त के साथ 95 किमी दूर शव को लगाया ठिकाने?

इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, फिर कुछ दिनों बाद हुआ विवाद तो कर...

प्रधानमंत्री पर अपशब्दों को लेकर भड़के प्रशांत किशोर, कहा- तेजस्वी और राजद का चरित्र बदला नहीं जा सकता

प्रधानमंत्री पर अपशब्दों को लेकर भड़के प्रशांत किशोर, कहा- तेजस्वी और राजद...

अब दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है अपना भारत : पंकज चौधरी

अब दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है अपना...

पीएम की दिवगंत मां पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला

पीएम की दिवगंत मां पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर गिरिराज सिंह ने...

GST रिफॉर्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिया दिवाली गिफ्ट, शिक्षण सामाग्री से लेकर कई चीजें होंगी सस्ती: सीएम योगी

GST रिफॉर्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिया दिवाली गिफ्ट,...