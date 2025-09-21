प्रधानमंत्री पर अपशब्दों को लेकर भड़के प्रशांत किशोर, कहा- तेजस्वी और राजद का चरित्र बदला नहीं जा सकता

पटना। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor, founder of Jan Suraj Party) ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर कथित तौर पर अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव (RJD leader Tejashwi Yadav)की आलोचना की है। उन्होने कहा कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र बदला नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर की यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय (Union Minister Nityanand Rai) द्वारा एक्स पर एक कथित वीडियो साझा करने के बाद आई है। वीडियो में बिहार में राजद की एक जनसभा में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में एक अज्ञात व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता दिख रहा है।

यह घटना बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां पर कथित तौर पर अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर इसी तरह के विवाद के कुछ हफ़्ते बाद हुई है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor, founder of Jan Suraj Party) ने कहा कि मैं कहता रहता हूे कि बिहार विधानसभा के विपक्ष के तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav, Leader of Opposition in Bihar Assembly) और राजद का चरित्र नहीं बदला जा सकता है। मुझ से किसी ने कहा मैं तेजस्वी यादव को दोष क्यों दे रहा हूं। वह लालू यादव के दौर के नेता हैं। लेकिन उस समय के राजद (RJD) के वरिष्ठ नेता- क्या उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। जिन्हें लालू यादव के समय में जंगल राज (rule of the jungle) के लिए दोषी ठहराया गया था। वह अभी भी राजद में हैं। पार्टी का चरित्र, सोच और काम करने का तरीका वही है। इससे पहले दिन में नित्यानंद राय ने वीडियो साझा किया, जिसमें पौराणिक पात्रों का संदर्भ देते हुए तेजस्वी को कंस और कालिया नाग कहा गया था।