  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. प्रयागराज CMO का बड़ा खेल: एक विशेष कंपनी के लिए सभी नियम ताख पर रखे, कहां सो रहे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और विभाग के मंत्री?

प्रयागराज CMO का बड़ा खेल: एक विशेष कंपनी के लिए सभी नियम ताख पर रखे, कहां सो रहे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और विभाग के मंत्री?

यागराज के CMO अपनी चेहती कंपनियों पर पूरी तरह से मेहरबान हो गए हैं। उन्होंने अपनी चेहती कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक नई इबारत तक लिख दी है। बीते 06 अगस्त को एक टेंडर (GEM/2025/B/6542811) निकाला गया, जिसमें उन्होंने अपनी खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष शर्त भी रख दी।

By टीम पर्दाफाश 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में गजब खेल चल रहा है। जिले के मुख्य ​चिकित्साधिकारी (CMO) सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और जीरा टॉरलेंस की नीति को बड़ा झटका दे रहे हैं। दरअसल, मामला प्रयागराज के ​मुख्य चिकित्सा​धिकारी से जुड़ा हुआ है, जो एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने क लिए काम कर रहे हैं। उस कंपनी को लाभ देने के लिए प्रयागराज के सीएमओ सभी मापदंड़ को भी भूल गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि, आखिर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ऐसे बेलगाम CMO को इतनी छूट क्यों ​दिए हुए हैं। या फिर इन कंपनियों से इनका भी कोई सरोकार है।

पढ़ें :- कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में करोड़ों की लागत से लगी ​मशीनें सिर्फ कागजों में कर रही हैं जांच, कमीशन के चक्कर में मरीज को भेज रहे प्रावइेट लैब

दरअसल, प्रयागराज के CMO अपनी चेहती कंपनियों पर पूरी तरह से मेहरबान हो गए हैं। उन्होंने अपनी चेहती कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक नई इबारत तक लिख दी है। बीते 06 अगस्त को एक टेंडर (GEM/2025/B/6542811) निकाला गया, जिसमें उन्होंने अपनी खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष शर्त भी रख दी। हालांकि, ये उनकी ये शर्तें नियमों के विपरित हैं। सूत्रों की माने तो, CMO ने ये बिड अपने सबसे खास ट्रू एचबी कंपनी के लिए निकाली है। इसमें जिन शर्तों की बात कही गई है उससे साफ है कि, ट्रू एचबी कंपनी के लिए ही ये टेंडर निकाला गया है। ऐसी स्थिति में वो कंपनियां इस बिड की पात्र नहीं होंगी, जो CMO की बनाई शर्तों को पूरा नहीं कर पायेंगी।

बता दें कि, इस बीड में Hemoglobin strip, Gluco Strip with Gluco meter और Dengue Kit की मांग एक ही कंपनी से की गयी है। ऐसे में वो कंपनियां पहले ही बाहर हो जाएंगी जो इन ​तीनों की सप्लाई नहीं करती हैं। ऐसे में साफ है कि, ये सब एक खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयागराज CMO ने ये खेल किया है।

 

पढ़ें :- UP NEWS: संयुक्त निदेशक पद के लिए इंटरव्यू किसी का, रख लिया किसी को... नियमों को किनारे रख हुई नियुक्ति
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

प्रयागराज CMO का बड़ा खेल: एक विशेष कंपनी के लिए सभी नियम ताख पर रखे, कहां सो रहे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और विभाग के मंत्री?

प्रयागराज CMO का बड़ा खेल: एक विशेष कंपनी के लिए सभी नियम...

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम देशभक्ति एवं गौरव के जन-भागीदारी आंदोलन के रूप...

बाढ़ पीड़ितो की सुध लेने वाला कोई नही, BJP सरकार अपनी ही आंतरिक खींचतान में ही है उलझी: अखिलेश यादव

बाढ़ पीड़ितो की सुध लेने वाला कोई नही, BJP सरकार अपनी ही...

हाथी के बारे में गिरा बच्चा, सूंड से उठा कर बच्चे को दिया मां की गोद में

हाथी के बारे में गिरा बच्चा, सूंड से उठा कर बच्चे को...

UP News : मौलाना शहाबुद्दीन, बोले- फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' से फैल सकता है सांप्रदायिक तनाव, प्रतिबंध लगाने की मांग

UP News : मौलाना शहाबुद्दीन, बोले- फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' से फैल सकता...

सीएम योगी ने स्वदेशी अपनाने का किया आह्वान, 'हर घर तिरंगा' के आयोजन के साथ जुड़ेने को भी कहा

सीएम योगी ने स्वदेशी अपनाने का किया आह्वान, 'हर घर तिरंगा' के...