प्रियंका चोपड़ा हुईं Oops मोमेंट का शिकार, तस्वीरें देख फैंस उन्हें जमकर सुना रहे हैं खरी खोटी

Priyanka Chopra Oops Moment: बॉलीवुड और हॉलीवुड में धमाल मचा चुकीं प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने फैशन स्टाइल से भी सभी को चौंका देती हैं, लेकिन इस बार उनका स्टाइल फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आया है। दरअसल, हाल ही में उन्होंने एक हरे रंग का साटन गाउन पहना था, जिसके बाद उन्हें Oops मोमेंट का शिकार होना पड़ा।

प्रियंका चोपड़ा जोनस अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती है। कभी उनके रेड कार्पेट लुक्स चर्चा बटोरते हैं तो कभी कैज़ुअल स्टाइल लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। इस बार फैंस ने उनकी क्लास लगा दी है। इस बार वे अपने आउटफिट की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का शिकार हो गईं। मामला उनके सास-ससुर यानी निक जोनस के माता-पिता की 40वीं वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी का है। जहां उन्होंने इस ड्रेस को पहना था।

यूं तो प्रियंका इस खास मौके पर बेहद ग्लैमरस लुक में नजर आईं। उन्होंने स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस तो झलक रहा था, लेकिन उनका लुक सोशल मीडिया यूज़र्स को पसंद नहीं आया। ड्रेस काफी बोल्ड थी। एक फोटो में तो साफ पता चल रहा है कि वह ब्रा पहनना भूल गई हैं।

उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यूजर्स का कहना है कि उन्होंने इसे बिना इनरवेयर के ही पहन लिया है। यही वजह रही कि तस्वीरें वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि वह Oops Moment की शिकार हो गई हैं। फैंस का कहना था कि इतनी बड़ी फैमिली सेलिब्रेशन में प्रियंका को कुछ सिम्पल और एलिगेंट पहनना चाहिए था। इस खास दिन पर कम से कम ससुर के सामने तो कुछ ठीक पहन लेते।

बता दें कि इससे पहले भी एक अवॉर्ड फंक्शन में बेहद बड़े कट वाला ड्रेस पहना था। वो आउटफिट काफी रिवीलिंग था। उस दौरान भी वह ऊप्स मोमूंट का शिकर हो गई थीं।