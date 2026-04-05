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Artemis II के टॉयलेट में आयी समस्या, अंतरिक्ष यात्रियों को इमरजेंसी यूरिन डिवाइस का करना पड़ा इस्तेमाल

Mission Artemis II : अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने 1972 के बाद से चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यात्री मिशन, Artemis II सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह 6:35 p.m. EDT (2235 GMT) पर लॉन्च हुआ, जिसने Orion अंतरिक्ष यान में सवार चार अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा; यहां वे अब अपनी यात्रा के अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच, Artemis II को टॉयलेट में "रुकावट" की समस्या का सामना करना पड़ा है।

By Abhimanyu 
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Mission Artemis II : अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने 1972 के बाद से चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यात्री मिशन, Artemis II सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह 6:35 p.m. EDT (2235 GMT) पर लॉन्च हुआ, जिसने Orion अंतरिक्ष यान में सवार चार अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा; यहां वे अब अपनी यात्रा के अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच, Artemis II को टॉयलेट में “रुकावट” की समस्या का सामना करना पड़ा है।

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Artemis II को टॉयलेट में “रुकावट” की समस्या का सामना करना पड़ा; अंतरिक्ष यात्रियों ने आपातकालीन यूरिन डिवाइस का इस्तेमाल किया। Artemis II के फ़्लाइट डायरेक्टर Judd Freeling कहते हैं, “रात के समय, हमने टॉयलेट से जुड़े वेस्टवॉटर टैंक को खाली करने की कोशिश की, लेकिन हमें एक संभावित रुकावट के कारण दिक्कतें आईं, जो शायद बर्फ़ की वजह से हुई थी। इसके बाद हमने क्रू को निर्देश दिया कि वे अपने मोड़ने लायक आपातकालीन यूरिन डिवाइस का इस्तेमाल करें, जैसा कि उन्होंने फ़्लाइट के पहले दिन किया था।”

इससे पहले, NASA ने Artemis II Orion अंतरिक्ष यान के अंदर से ली गई पहली तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें चार अंतरिक्ष यात्री इस समय चंद्रमा के चारों ओर एक मिशन पर यात्रा कर रहे हैं।शुक्रवार को साझा की गई एक तस्वीर में, मिशन कमांडर रीड वाइज़मैन ने कैप्सूल की खिड़की से पृथ्वी का नज़ारा कैद किया है। इस तस्वीर में ग्रह घने बादलों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे-जैसे चालक दल अपनी यात्रा जारी रखता है, यह अंतरिक्ष यान के ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है।

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