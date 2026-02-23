  1. हिन्दी समाचार
  3. Purvanchal Expressway Accident : लखनऊ के गोसाईगंज में तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलटी, हादसे में सात लोगों की मौत

यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) के गोसाईगंज (Gosaiganj) में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया है। जौखंडी गांव (Jaukhandi Village) में सोमवार शाम 4:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे (Purvanchal Expressway) पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे से अफरा-तफरी मच गई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ । यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) के गोसाईगंज (Gosaiganj) में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया है। जौखंडी गांव (Jaukhandi Village) में सोमवार शाम 4:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे (Purvanchal Expressway) पर तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे से अफरा-तफरी मच गई। घटना में सात लोगों की मौत की सूचना है। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने किसी से तरह से बस में फंसे लोगों को निकाला। पुलिस के मुताबिक कई लोगों को भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

