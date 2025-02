PV Sindhu: बैडमिंटन एशिया मिक्सड टीम चैंपियनशिप से बाहर हुईं पीवी सिंधु, जानें- क्या रही वजह

PV Sindhu Injured: भारत की स्टार महिला शटलर पीवी सिंधु (PV Sindhu) बैडमिंटन एशिया मिक्सड टीम चैंपियनशिप 2025 (BAMTC 2025) से बाहर हो गयी हैं। सिंधु ने चोट के चलते चैंपियनशिप से बाहर होने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिये फैंस को दी है। साथ ही सिंधु ने टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं।

पीवी सिंधु (PV Sindhu) ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘सभी को नमस्कार… मैं भारी मन से यह बताना चाहता हूँ कि मैं BAMTC 2025 के लिए टीम के साथ यात्रा नहीं कर पाऊँगा। 4 तारीख को गुवाहाटी में प्रशिक्षण के दौरान, मुझे अपनी हैमस्ट्रिंग में दर्द महसूस हुआ। अपने देश के लिए भारी भरकम टेपिंग के साथ आगे बढ़ने के मेरे प्रयासों के बावजूद, MRI से पता चला है कि मेरी रिकवरी में मुझे शुरू में जितना अनुमान था, उससे थोड़ा अधिक समय लगेगा। टीम को शुभकामनाएं। मैं किनारे से उत्साहवर्धन करूंगी।’

