R Ashwin IPL Retirement: रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल को कहा अलविदा, जाते-जाते गिनवा दिए लीग से संन्यास के फायदे

R Ashwin IPL Retirement: भारतीय टीम के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। अश्विन ने 2025 की नीलामी में 9.75 करोड़ रुपये में चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी की थी। इस अनुभवी खिलाड़ी ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिए अपने फैसले की पुष्टि की। 38 वर्षीय अश्विन ने आईपीएल में 221 मैचों में 187 विकेट लिए हैं।

अश्विन ने एक्स पोस्ट में लिखा, “खास दिन और इसलिए एक खास शुरुआत। कहते हैं हर अंत की एक नई शुरुआत होती है, एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल के एक अन्वेषक के रूप में मेरा समय आज से शुरू हो रहा है। इतने सालों से मिली शानदार यादों और रिश्तों के लिए सभी फ्रेंचाइजी का और सबसे ज़रूरी, आईपीएल और बीसीसीआई का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे अब तक जो कुछ भी दिया है, उसके लिए। आगे जो भी है, उसका आनंद लेने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूं।”

Special day and hence a special beginning. They say every ending will have a new start, my time as an IPL cricketer comes to a close today, but my time as an explorer of the game around various leagues begins today🤓. Would like to thank all the franchisees for all the…

— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) August 27, 2025

बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक, केवल वही भारतीय क्रिकेटर विदेशी लीगों में खेल सकते हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले लिया है। यही कारण है कि एक्टिव भारतीय खिलाड़ी या आईपीएल में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी किसी दूसरे विदेशी लीग में हिस्सा नहीं लेते। अब अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले लिया है। यानी वह बिना किसी रोक टोक विदेशी लीग खेल सकेंगे।

अश्विन का आईपीएल करियर

38 वर्षीय ऑफ स्पिनर, जिन्होंने 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ लीग में पदार्पण किया था, ने कई फ्रेंचाइज़ी के लिए 221 मैचों में 187 विकेट लिए। अश्विन 2010 और 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं, जहाँ उन्होंने क्रमशः 13 और 20 विकेट लिए थे। 2010 में, अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स की चैंपियंस लीग टी20 जीत में प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ भी रहे थे। उन्होंने अब बंद हो चुकी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स (जिसकी उन्होंने कप्तानी की थी), दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेला।

2009 में अपने पदार्पण से लेकर 2015 सीज़न तक, अश्विन ने CSK के लिए खेला और कुल 90 विकेट लिए। 2016 में, जब CSK पर प्रतिबंध लगा, तो वह RPS के लिए खेले, वह भी एमएस धोनी की कप्तानी में। चोट के कारण वह 2017 सीज़न में नहीं खेल पाए। 2018 में, पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को कड़ी टक्कर देते हुए उन्हें 7.60 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल कर लिया और उन्हें कप्तानी सौंप दी। इन दो सीज़न में 25 विकेट लेने के बावजूद, पंजाब की किस्मत नहीं बदली और दोनों ही मौकों पर वे शीर्ष चार से बाहर रहे।

2020 सीज़न से पहले, उन्हें दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड कर दिया गया, जहाँ उन्होंने दो साल तक खेला। 2022 की मेगा नीलामी में, राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 5 करोड़ रुपये में खरीदा, जहाँ उन्होंने युजवेंद्र चहल के साथ मिलकर एक घातक स्पिन आक्रमण तैयार किया। उन्होंने आरआर के लिए पहले दो सीज़न में 12 और 14 विकेट लिए, लेकिन 2024 में उनके प्रदर्शन में थोड़ी गिरावट आई [8.49 की इकॉनमी रेट से 9 विकेट]। इसके बाद आरआर ने उन्हें रिलीज़ कर दिया और सीएसके ने उन्हें बड़ी रकम में खरीद लिया। वह आईपीएल से टूर्नामेंट में पाँचवें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ के रूप में विदा हुए, उन्होंने 18 में से 16 सीज़न में हिस्सा लिया।