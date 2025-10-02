  1. हिन्दी समाचार
  3. आर अश्विन को नहीं मिला कोई खरीदार, ILT20 नीलामी में रहे UNSOLD

R Ashwin goes unsold in ILT20 auction: भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया था। जिसके बाद उनके लिए विदेशी टी20 लीग्स में खेलने के रास्ते खुल गए थे। लेकिन, संयुक्त अरब अमीरात की इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) में अश्विन को कोई खरीदार नहीं मिला। बुधवार को हुई ILT20 की नीलामी में दिग्गज भारतीय अनसोल्ड रहा। जोकि बहुत चौंकाने वाली घटना रही।

वेस्टइंडीज के आंद्रे फ्लेचर पहली बार हुई ILT20 नीलामी में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे, 260,000 अमेरिकी डॉलर में बिके और दिन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। वेस्टइंडीज के इस सलामी बल्लेबाज़ को मुंबई इंडियंस एमिरेट्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया और लगातार चौथे सीज़न के लिए उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। आर अश्विन 120,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे ज़्यादा बेस प्राइस के साथ आने के बावजूद अनसोल्ड रहे। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (बीबीएल) में उनके खेलने की पुष्टि के कुछ ही दिनों बाद, अश्विन को आईएलटी20 नीलामी में झटका लगा।

हालांकि, इस स्पिनर के अनसोल्ड रहने की खबर के बाद एक नया मोड़ सामने आया है। छह अंकों वाली 120,000 अमेरिकी डॉलर की बेस प्राइस वाले एकमात्र खिलाड़ी अश्विन भी त्वरित नीलामी में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी वाइल्डकार्ड साइनिंग के तौर पर टीम में जगह बना सकते थे। फैंस अश्विन में फ्रेंचाइज़ियों की कम रुचि के पीछे के कारणों का अनुमान लगा रहे थे, और दावा किया जा रहा था कि इस स्पिनर ने शायद आखिरी समय में नीलामी से नाम वापस ले लिया।

इंग्लैंड के स्कॉट करी दुबई कैपिटल्स के साथ 250,000 अमेरिकी डॉलर में अनुबंध हासिल करके शीर्ष पर पहुँचने के करीब पहुँच गए। गल्फ जायंट्स ने लियाम डॉसन को 170,000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा, जबकि नवीन-उल-हक को एमआई एमिरेट्स ने 100,000 अमेरिकी डॉलर में फ्लेचर के साथ जोड़ा। यूएई के तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। शारजाह वॉरियर्स ने अपने राइट-टू-मैच कार्ड का इस्तेमाल करके जुनैद सिद्दीकी को 170,000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा, जो नीलामी में उनकी सबसे महंगी बोली थी। मुहम्मद रोहिद ने भी बड़ी बोली लगाकर एमआई एमिरेट्स के साथ 140,000 अमेरिकी डॉलर का राइट-टू-मैच अनुबंध हासिल किया – जो यूएई क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था।

अन्य प्रमुख विदेशी खिलाड़ियों में, डेजर्ट वाइपर्स ने पाकिस्तानी जोड़ी फखर जमान और नसीम शाह को उनके आधार मूल्य 80,000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा। अबू धाबी नाइट राइडर्स ने स्कॉटलैंड के ब्रैंडन मैकमुलेन को 110,000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा, जबकि माइकल पेपर, उन्मुक्त चंद और जॉर्ज गार्टन को भी टीम में शामिल किया। फैसल खान लीग में चुने जाने वाले पहले सऊदी अरब के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया, जिन्हें वाइपर्स ने 10,000 अमेरिकी डॉलर में टीम में शामिल किया।

गल्फ जायंट्स ने सबसे पहले अपनी टीम पूरी की, जिसमें तबरेज़ शम्सी, फ्रेड क्लासेन और क्रिस वुड को शामिल करके उनके गेंदबाजी आक्रमण को मज़बूत किया। एमआई एमिरेट्स ने फ्लेचर के रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए शाकिब अल हसन (40,000 अमेरिकी डॉलर) और इंग्लैंड के ऑलराउंडर जॉर्डन थॉम्पसन (48,000 अमेरिकी डॉलर) को टीम में शामिल किया। शारजाह वॉरियर्स ने ड्वेन प्रीटोरियस (120,000 अमेरिकी डॉलर) और नाथन सॉटर (100,000 अमेरिकी डॉलर) के साथ धूम मचा दी, साथ ही जेडन सील्स और तस्कीन अहमद को भी अपने साथ जोड़ा। ILT20 का चौथा सीज़न 2 दिसंबर से शुरू होगा और छह टीमों वाला यह 34 मैचों का टूर्नामेंट 4 जनवरी तक चलेगा।

