Raebareli Visit : राहुल गांधी रायबरेली में आज किसानों-मजदूरों के साथ गांव में लगाएंगे चौपाल, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन

रायबरेली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सोमवार से अपने संसदीय क्षेत्र में दो दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद यह उनका ऐसा पहला दौरा है, जिसमें वे गांव-गांव जाकर जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का दो दिवसीय रायबरेली दौरा (Raebareli Visit) मुख्य रूप से किसानों, मजदूरों (खासकर मनरेगा श्रमिकों) से जुड़े मुद्दों, पार्टी संगठन मजबूती और स्थानीय विकास पर केंद्रित है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) लखनऊ से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचेंगे। शाम/देर रात भुएमऊ गेस्ट हाउस (Bhuemau Guest House) में पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। यहां रात्रि विश्राम रहेगा।

सुबह भुएमऊ गेस्ट हाउस में प्रतिनिधिमंडलों और जनता से मुलाकात। सांसद निधि (MPLADS) योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास।आईटीआई कॉलोनी स्थित राजीव गांधी स्टेडियम (Rajiv Gandhi Stadium) में युवा स्पोर्ट्स एकेडमी रायबरेली द्वारा आयोजित रायबरेली प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वे भारतीय क्रिकेटर आरपी सिंह (Indian Cricketer RP Singh) के साथ कुछ गेंदें खेल भी सकते हैं।

मनरेगा चौपाल : ऊंचाहार ब्लॉक के उमरन (या रोहनिया) गांव में मनरेगा मजदूरों, किसानों और श्रमिकों के साथ चौपाल लगाएंगे। यहां वे मनरेगा योजना के कार्यों का जायजा लेंगे, श्रमिकों से सीधी बातचीत करेंगे और उनकी समस्याएं (मजदूरी, सुविधाएं आदि) सुनेंगे। यह कांग्रेस की ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ मुहिम का हिस्सा है, जो केंद्र सरकार की VB-G RAM G एक्ट (जिसमें मनरेगा में बदलाव/नाम हटाने का विरोध) के खिलाफ है।

21 जनवरी को भुएमऊ गेस्ट हाउस (Bhuemau Guest House) में वरिष्ठ नेताओं से बैठक करेंगे। यह दौरा रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद उनका महत्वपूर्ण ग्रामीण/जन-संपर्क दौरा माना जा रहा है। पंचायत चुनाव की तैयारियां, SIR मुद्दा और ग्रामीण विकास पर भी चर्चा हो सकती है। जिला प्रशासन और CRPF ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।