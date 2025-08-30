Rahul Dravid: राजस्थान रॉयल्स का बड़ा ऐलान, आईपीएल 2026 में राहुल द्रविड़ नहीं होंगे हेड कोच

  1. हिन्दी समाचार
Rajasthan Royals Head Coach: राजस्थान रॉयल्स ने आज घोषणा की कि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ आईपीएल 2026 से पहले फ्रैंचाइज़ी के साथ अपना कार्यकाल समाप्त कर देंगे। द्रविड़ कई वर्षों से रॉयल्स के सफ़र में केंद्रीय भूमिका में रहे हैं। उनके नेतृत्व ने खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रभावित किया है, टीम के भीतर मज़बूत मूल्यों का निर्माण किया है और फ्रैंचाइज़ी की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है।

राजस्थान रॉयल्स फ्रैंचाइज़ी की संरचनात्मक समीक्षा के तहत राहुल को फ्रैंचाइज़ी में एक व्यापक पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। फ्रैंचाइज़ी, उसके खिलाड़ी और दुनिया भर के लाखों प्रशंसक, फ्रैंचाइज़ी के प्रति उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए राहुल का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बता दें कि द्रविड़ ने 2024 में आरआर में वापसी थी, जिसकी उन्होंने पहले कप्तानी और कोचिंग की थी, एक साल से भी कम समय तक चली है, क्योंकि उन्हें आधिकारिक तौर पर 6 सितंबर, 2024 को टीम का कोच नियुक्त किया गया था।

राजस्थान रॉयल्स ने क्या कहा

राजस्थान रॉयल्स ने आज घोषणा की कि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ आईपीएल 2026 से पहले फ्रैंचाइज़ी के साथ अपना कार्यकाल समाप्त कर देंगे। राहुल कई वर्षों से रॉयल्स के सफ़र के केंद्र में रहे हैं। उनके नेतृत्व ने खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रभावित किया है, टीम में मज़बूत मूल्यों का संचार किया है और फ्रैंचाइज़ी की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। फ्रैंचाइज़ी की संरचनात्मक समीक्षा के तहत, राहुल को फ्रैंचाइज़ी में एक व्यापक पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। राजस्थान रॉयल्स, उसके खिलाड़ी और दुनिया भर के लाखों प्रशंसक फ्रैंचाइज़ी के लिए राहुल की उल्लेखनीय सेवा के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं।

