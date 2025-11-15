चौथी वेडिंग एनिवर्सरी पर राजकुमार राव-पत्रलेखा के घर आई नन्ही परी, खुशी से झूम उठे कपल

बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव उनकी पत्नी पत्रलेखा के घर किलकारी गूंजी है। शादी के 4 साल बाद इस कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। अभिनेता ने इस गुड न्यूज को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपने फैंस संग शेयर किया है। राजकुमार राव ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया कि उनके घर बेबी गर्ल का आगमन हुआ है। एक्टर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि उनकी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी ले खास दिन पर उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिला है।

खास दिन माता-पिता बने कपल

राजकुमार राव-पत्रलेखा अपनी बेबी गर्ल के लिए काफी खुश है। वहीं राजकुमार राव की इस पोस्ट पर कई बॉलीवुड सितारें कपल को जमकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। पोस्ट के कमेंट सेक्शन लोग कपल खूब प्यार लुटा रहे हैं। बता दें कि आज का दिन यानी 15 नवंबर को ही राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी को 4 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में पैरेंट्स बनाने के बाद बाद ये दिन और भी खास हो गया है।

इस गुड न्यूज से पहले भी कपल ने एक पोस्ट के जरिए बताया था कि वो जल्द ही अपने पहले बेबी का स्वागत करने वाले हैं। राजकुमार राव-चित्रलेखा की लोवर स्टोरी भी काफी खास है. दोनों की मुलाकात एक फिल्म के दौरान हुई थी और दोनों ने शादी के बंधन में बंधने से पहले एक-दूजे को कई साल तक डेट भी किया था। साल 2021 में आज ही के दिन यानी 15 नवंबर को कपल में सात फेरे लिए थे।