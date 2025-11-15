  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. चौथी वेडिंग एनिवर्सरी पर राजकुमार राव-पत्रलेखा के घर आई नन्ही परी, खुशी से झूम उठे कपल

चौथी वेडिंग एनिवर्सरी पर राजकुमार राव-पत्रलेखा के घर आई नन्ही परी, खुशी से झूम उठे कपल

बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव उनकी पत्नी पत्रलेखा के घर किलकारी गूंजी है।  शादी के 4 साल बाद इस कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। अभिनेता ने  इस गुड न्यूज को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपने फैंस संग शेयर किया है। राजकुमार राव ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया कि उनके घर बेबी गर्ल का आगमन हुआ है।  एक्टर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि उनकी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी ले खास दिन पर उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिला है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव उनकी पत्नी पत्रलेखा के घर किलकारी गूंजी है।  शादी के 4 साल बाद इस कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। अभिनेता ने  इस गुड न्यूज को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपने फैंस संग शेयर किया है। राजकुमार राव ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया कि उनके घर बेबी गर्ल का आगमन हुआ है।  एक्टर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि उनकी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी ले खास दिन पर उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिला है।

पढ़ें :- पान मसाला ऐड पर शाहरुख खान का जवाब , सरकार के लिए इनकम है, मेरी कमाई...,

खास दिन माता-पिता बने कपल

राजकुमार राव-पत्रलेखा अपनी बेबी गर्ल के लिए काफी खुश है। वहीं राजकुमार राव की इस पोस्ट पर कई बॉलीवुड सितारें कपल को जमकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। पोस्ट के कमेंट सेक्शन लोग कपल खूब प्यार लुटा रहे हैं।  बता दें कि आज का दिन यानी 15 नवंबर को ही राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी को 4 साल पूरे हुए हैं।  ऐसे में पैरेंट्स बनाने के बाद बाद ये दिन और भी खास हो गया है।

इस गुड न्यूज से पहले भी कपल ने एक पोस्ट के जरिए बताया था कि वो जल्द ही अपने पहले बेबी का स्वागत करने वाले हैं।  राजकुमार राव-चित्रलेखा की लोवर स्टोरी भी काफी खास है. दोनों की मुलाकात एक फिल्म के दौरान हुई थी और दोनों ने शादी के बंधन में बंधने से पहले एक-दूजे को कई साल तक डेट भी किया था।  साल 2021 में आज ही के दिन यानी 15 नवंबर को कपल में सात फेरे लिए थे।

 

पढ़ें :- Navratri Special : Rise and Fall से विदाई लेने के बाद मां दुर्गा की आस्था में डूबे पवन सिंह, वायरल हुआ ‘चुनरिया लहरे माई के’ भोजपुरी सॉन्ग

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

‘डाइनिंग विद कपूर्स’ का ट्रेलर रिलीज, यूजर्स बोले- आलिया कहां है?

‘डाइनिंग विद कपूर्स’ का ट्रेलर रिलीज, यूजर्स बोले- आलिया कहां है?

क्या ‘Raanjhanaa’ की सीक्वल है ‘Tere Ishk Mein’? डायरेक्टर ने खुद किया खुलासा

क्या ‘Raanjhanaa’ की सीक्वल है ‘Tere Ishk Mein’? डायरेक्टर ने खुद किया...

'तेरे इश्क में' ट्रेलर लॉंच इवैंट में कृति सेनन लूटी महफिल , धनुष के डैशिंग लुक ने लूटी सारी लाइमलाइट

'तेरे इश्क में' ट्रेलर लॉंच इवैंट में कृति सेनन लूटी महफिल ,...

चौथी वेडिंग एनिवर्सरी पर राजकुमार राव-पत्रलेखा के घर आई नन्ही परी, खुशी से झूम उठे कपल

चौथी वेडिंग एनिवर्सरी पर राजकुमार राव-पत्रलेखा के घर आई नन्ही परी, खुशी...

बॉलीवुड की सबसे मशहूर और उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, बहन की मौत के बाद जीजा से की थी शादी

बॉलीवुड की सबसे मशहूर और उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन, बहन...

फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' कल हो रही है रिलीज, एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने बप्पा का लिया आशीर्वाद, पैपराजी को दिया प्रसाद

फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' कल हो रही है रिलीज, एक्ट्रेस...