राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ईरानी दूतावास का किया दौरा, खामेनेई की हत्या पर व्यक्त की संवेदना

Rajya Sabha MP Kapil Sibal visited the Iranian Embassy : ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है। जिससे पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का संकट मंडरा रहा है। इस बीच, भारत में विपक्षी दल खामेनेई की हत्या को किसी देश संप्रभुता पर हमला बता रहे हैं। वहीं, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने नई दिल्ली में ईरान दूतावास का दौरा किया और खामेनेई की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त की।
ईरान दूतावास पहुंचे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा, “मैं यहां अली खामेनेई की हत्या के तरीके पर अपनी गहरी संवेदना जताने आया हूं। मेरा पर्सनली मानना है, और मुझे यकीन है कि हर देश का मानना है, कि झगड़ों को बातचीत से सुलझाना चाहिए, न कि बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों के इस्तेमाल से। ग्लोबल ऑर्डर को बनाए रखना ज़रूरी है।” उन्होंने आगे कहा, “असल में, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ग्लोबल कम्युनिटी ने नियमों पर आधारित ग्लोबल ऑर्डर बनाने का फैसला किया था। लेकिन बदकिस्मती से, पिछले कुछ सालों में, उस नियमों पर आधारित ऑर्डर को धीरे-धीरे खत्म किया गया है।”
सिब्बल ने कहा, “यह ग्लोबल शांति या किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में वापस नहीं जा सकते जहां देश यह मानें कि जो ताकत है वही सही है, जंगल का कानून। मुझे यकीन है कि ग्लोबल कम्युनिटी मतभेदों के बावजूद, बातचीत करने, मुद्दों को सुलझाने और ग्लोबल शांति बनाए रखने के लिए एक साथ आएगी।”