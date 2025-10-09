रामरज यात्रा पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का देगी संदेश, श्रृंग्वेरपुर से अयोध्या तक निकाली जाएगी : कैप्टन सुभाष ओझा

प्रतापगढ़। लोक भारती के तरफ से रामरज यात्रा 12 से 14 अक्टूबर तक श्रृंग्वेरपुर से अयोध्या धाम तक निकाली जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरिशंकरी रोपण और रामपथ के तीर्थ स्थलों के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान 27 तीर्थ स्थलों पर हरिशंकरी पौधारोपण किया जाएगा। लोक भारती ने रामपथ तालाब, विद्यालय, घाट और देवालयों को जोड़कर तीर्थों में संवाद, सम्पर्क और संबंध मजबूत करने का संकल्प लिया है।

प्रतापगढ़ को इस यात्रा का केंद्र इसलिए चुना गया है, क्योंकि यह भरत जी की तपोभूमि रही है, जहां राम और भरत मिलन जैसे दिव्य प्रसंग जनमानस में आज भी जीवंत हैं। आयोजन समिति का कहना है कि रामरज यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय समाज को रामरज की पवित्र भावना और पर्यावरणीय चेतना से जोड़ने का एक जनांदोलन है।

महंत मनोज ब्रह्मचारी और यात्रा के प्रभारी कैप्टन सुभाष ओझा नें किया प्रेस को सम्बोधित। जिला संयोजक डी के शर्मा यात्रा संयोजक राघवेंद्र सिंह समेत सह संयोजक सागर मिश्र, प्रताप सिंह उपस्थित रहे।