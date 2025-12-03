Ray-Ban Meta Smart Glasses : लॉन्च हुआ फेसबुक का नया स्मार्ट चश्मा , जानें कीमत और फीचर्स

फेसबुक की पेरेंटल कंपनी Meta ने भारत में अपना सेकेंड जनरेशन रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लास को भारत में लॉन्च किया है।
नये स्मार्ट चश्मे के अंदर कैमरा, स्पीकर्स और आने वाले दिनों में UPI Lite का भी फीचर शामिल किया जा सकेगा। एक बार फीचर शामिल होने के बाद Ray-Ban Meta Smart Glasses से ही भुगतान संभव हो सकेगी, जिसके लिए यूजर्स को स्मार्ट ग्लासेस पहनकर सिर्फ QR कोड देखने के बाद समांड देनी होगी कि Hey Meta, Scan and Pay। इसके बाद पेमेंट हो जाएगी।
रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लास से पेमेंट करने के लिए जरूरी है कि यूजर्स को अपने WhatsApp UPI के साथ बैंक को लिंक करना होगा।
नए मॉडल के तहत यूजर्स शार्प 3K Ultra HD वीडियो कैप्चर कर सकेंगे और अल्ट्रा वाइड HDR का सपोर्ट मिलेगा, जिससे इमेज और वीडियो क्वालिटी को बेहतर किया है। यूजर्स को सिंगल चार्ज में 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। साथ ही कंपनी ने फास्ट चार्जिंग को शामिल किया है।