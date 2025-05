RCB ने ढूंढ लिया लुंगी एनगिडी का विकल्प, टीम में धाकड़ तेज गेंदबाज की हुई एंट्री

Blessing Muzarabani join RCB: आईपीएल 2025 की प्लेऑफ अपना टिकट पक्का कर चुकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने लुंगी एनगिडी का विकल्प ढूंढ लिया है। टीम ने एनगिडी के रिप्लेसमेंट के तौर पर जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी को साइन किया है। इसके अलावा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोवमैन पॉवेल की जगह शिवम शुक्ला को अपने साथ जोड़ा है।

आईपीएल की ओर से जारी बयान के अनुसार, कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के शेष मैचों के लिए रोवमैन पॉवेल के रिप्लेसमेंट के रूप में शिवम शुक्ला को साइन किया है। वेस्टइंडीज के इस ऑलराउंडर को अपने टॉन्सिल की सर्जरी की जरूरत है। लेग स्पिनर शुक्ला घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं और 30 लाख रुपये में केकेआर से जुड़ेंगे।

इस बीच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने लुंगिसानी एनगिडी के रिप्लेसमेंट के रूप में ब्लेसिंग मुजारबानी को चुना है, जो नेशनल ड्यूटी के लिए साउथ अफ्रीका में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। प्रतिस्थापन 26 मई, 2025 से प्रभावी होगा। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज मुजारबानी ने अब तक 70 टी20आई खेले हैं और उनमें से 78 विकेट लिए हैं। इसके अलावा, उन्होंने 12 टेस्ट और 55 वनडे मैचों में जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व भी किया है। वह 75 लाख रुपये में आरसीबी में शामिल होंगे।

आरसीबी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘6’8” की ऊंचाई पर खड़े मुजरबानी ऊंची दिशा से गेंदबाजी करते हैं – वे वाकई टीम में शामिल होने लायक खिलाड़ी हैं। गति, उछाल और वह तीव्र कोण – उनके खिलाफ रन बनाना मुश्किल है और वे हमारे आक्रमण में सभी कौशल जोड़ रहे हैं!’

Standing at 6’8”, bowling from a higher trajectory – Muzarabani is truly a 𝑩𝒍𝒆𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈 to have in the side.

Pace, bounce, and that steep angle – make him hard to score off and he’s adding all the skills to our attack! 💥🔥#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2025 pic.twitter.com/f2KZmFsqOc

