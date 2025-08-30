आरसीबी ने चिन्नास्वामी भगदड़ के पीड़ित परिवारों को दिए 25-25 लाख रुपये, फ्रेंचाइज़ी बोली- कोई भी सहयोग उनकी कमी पूरी नहीं कर सकता

  1. हिन्दी समाचार
Chinnaswamy Stampede Row: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने इस साल की शुरुआत में टीम के विजय जुलूस के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए 11 लोगों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है। आईपीएल फ्रेंचाइज़ी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही आरसीबी ने कहा कि कोई भी सहयोग उन 11 लोगों की कमी पूरी नहीं कर सकता।

पढ़ें :- '4 जून ने सब कुछ बदल दिया...' RCB का बेंगलुरु भगदड़ को लेकर छलका दर्द

आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “4 जून, 2025 को हमारा दिल टूट गया। हमने आरसीबी परिवार के ग्यारह सदस्यों को खो दिया। वे हमारा हिस्सा थे। हमारे शहर, हमारे समुदाय और हमारी टीम को अद्वितीय बनाने वाली चीज़ों का हिस्सा। उनकी अनुपस्थिति हम सभी की यादों में गूंजती रहेगी। कोई भी सहयोग उनके द्वारा छोड़ी गई जगह को कभी नहीं भर सकता। लेकिन पहले कदम के रूप में, और गहरे सम्मान के साथ, आरसीबी ने उनके परिवारों को ₹25-25 लाख की राशि दी है।”

आईपीएल फ्रेंचाइज़ी ने आगे लिखा, “सिर्फ़ आर्थिक मदद के तौर पर नहीं, बल्कि करुणा, एकता और निरंतर देखभाल के वादे के तौर पर। यह आरसीबी केयर्स की शुरुआत भी है: सार्थक कार्यों के लिए एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता जो उनकी स्मृति का सम्मान करके शुरू होती है। आगे बढ़ने वाला हर कदम प्रशंसकों की भावनाओं, अपेक्षाओं और उनके हक़ को दर्शाएगा। आरसीबी केयर्स के बारे में और जानकारी जल्द ही…”

