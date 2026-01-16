आरसीबी ने केएससीए को भेजा प्रस्ताव, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI-इनेबल्ड कैमरे लगाने की मांग, 4.5 करोड़ रुपए का आएगा खर्च

नई दिल्ली। केएससीए को भेजे गए एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आरसीबी ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (M. Chinnaswamy Stadium) में 300 से 350 AI-इनेबल्ड कैमरे (AI-enabled cameras) लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह एडवांस्ड सर्विलांस टेक्नोलॉजी केएससीए और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को भीड़ की आवाजाही को कुशलता से मैनेज करने के लिए है। वहीं अनुशासित कतारें सुनिश्चित करने, एंट्री और एग्जिट की रियल-टाइम ट्रैकिंग के ज़रिए अनधिकृत पहुंच पर नज़र रखने में मदद करेगी। यह सॉल्यूशन जांच में तेज़ी लाने और तेज़ और ज़्यादा सटीक फैसले लेने के लिए लिया गया है।

AI-इनेबल्ड कैमरे (AI-enabled cameras) ऑडियो और टेक्स्ट डेटा के एडवांस्ड एनालिसिस (Advanced Analysis) का इस्तेमाल करता है। इसकी रियल-टाइम AI वीडियो एनालिटिक्स क्षमता हिंसा, अनधिकृत पहुंच और घुसपैठ जैसी घटनाओं का जल्दी पता लगाने में मदद करती है, जिससे कानून लागू करने वाली एजेंसियों को तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब देने में आसानी होती है। आरसीबी ने इस पहल की पूरी लागत उठाने का भी वादा किया है, जिसका अनुमान लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। RCB ने Staqu के साथ पार्टनरशिप की है, जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका ऑटोमेशन और डेटा-संचालित इंटेलिजेंस के ज़रिए सार्वजनिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड है। Staqu की अत्याधुनिक फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और वस्तुओं, भीड़, परिधि और वाहनों की इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग ने कई राज्य पुलिस बलों को उनकी नियमित निगरानी और जांच में मदद की है। यह सॉल्यूशन जांच में तेज़ी लाने और तेज़, ज़्यादा सटीक फैसले लेने के लिए वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट डेटा के एडवांस्ड एनालिसिस का इस्तेमाल करता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भीड़ प्रबंधन मानकों को बेहतर बनाएगा और सभी फैंस के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सहज मैचडे अनुभव को मज़बूत करेगा।