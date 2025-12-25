क्या RCB के लिए अगला IPL सीजन नहीं खेल पाएंगे यश दयाल? गिरफ्तारी की लटकी तलवार

Yash Dayal's anticipatory bail application rejected: जयपुर की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यश दयाल बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को पहला IPL खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। जस्टिस अलका बंसल ने 24 दिसंबर, 2025 को यह फैसला सुनाया, जिसमें एक नाबालिग पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया गया।
Yash Dayal’s anticipatory bail application rejected: जयपुर की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यश दयाल बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को पहला IPL खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। जस्टिस अलका बंसल ने 24 दिसंबर, 2025 को यह फैसला सुनाया, जिसमें एक नाबालिग पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया गया।
दरअसल, यह मामला जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है, जहां पीड़िता, जो कथित घटनाओं के समय नाबालिग थी, ने दयाल पर क्रिकेट में उसके सपनों का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। उसने दावा किया कि गेंदबाज ने उसे खेल में आगे बढ़ने के ऑफर देकर बहकाया, इमोशनल ब्लैकमेल किया, और लगभग ढाई साल तक कई बार बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि ये घटनाएँ जयपुर और कानपुर के होटलों में हुईं। जांचकर्ताओं ने कई संभावित सबूतों की पहचान की है, जिनमें डिजिटल बातचीत, तस्वीरें, शिकायतकर्ता के डिवाइस से मिले वीडियो, टेलीफोन रिकॉर्ड और होटल बुकिंग के डॉक्यूमेंट शामिल हैं। इन चीज़ों की जांच प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत की जा रही है।
अपनी जमानत याचिका में, दयाल ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद और उन्हें परेशान करने और आर्थिक रूप से फायदा उठाने की मंशा से प्रेरित बताया। उन्होंने खुद को एक समर्पित प्रोफेशनल एथलीट बताया और जांच में अधिकारियों को पूरा सहयोग देने की इच्छा जताई। उनके वकील, एडवोकेट कुणाल जैमन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शिकायतकर्ता के साथ कोई भी बातचीत खुली, सार्वजनिक जगहों पर हुई थी और कभी भी अकेले में नहीं। बचाव पक्ष के वकील ने आगे तर्क दिया कि उस युवती ने खुद को बालिग बताया था, निजी मुश्किलों के लिए पैसों की मदद मांगी थी, और बाद में अपनी मांगें बढ़ा दीं, जिससे पता चलता है कि शिकायत एक बड़ी जबरन वसूली की योजना का हिस्सा थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से, पब्लिक एडवोकेट रचना मान ने जवाब दिया कि आरोपी ने क्रिकेट में झूठे करियर के मौके देने का लालच देकर बार-बार शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी कथित समझौते के बावजूद, भारतीय कानून के तहत, खासकर POCSO मामलों में, नाबालिग की सहमति की कोई वैधता नहीं होती। जयपुर का मामला इस साल उत्तर प्रदेश में जन्मे इस बॉलर के खिलाफ दूसरा गंभीर आरोप है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में जुलाई में दर्ज एक पहले FIR में धोखे से यौन शोषण के आरोप शामिल थे, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसके तुरंत बाद जयपुर में शिकायत दर्ज की गई, जिसमें शिकायतकर्ता के नाबालिग होने के कारण शुरुआत में ही POCSO की कड़ी धाराएं लगाई गईं।
27 साल के दयाल घरेलू और IPL क्रिकेट में एक जाना-माना चेहरा रहे हैं। 2025 सीज़न से पहले RCB ने उन्हें रिटेन किया था, और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें अहम स्पेल भी शामिल थे, जिन्होंने फ्रेंचाइजी को IPL ट्रॉफी के लिए लंबे इंतजार को खत्म करने में मदद की। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद, जांच आगे बढ़ने पर बॉलर को अब गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें उत्तर प्रदेश ने घरेलू टूर्नामेंट के लिए नहीं चुना है और वह इस साल की शुरुआत में UP T20 लीग में भी मौजूद नहीं थे। इससे यह सवाल भी उठता है कि IPL 2026 से पहले आरोपों की गंभीरता के बावजूद RCB ने इस विवादित क्रिकेटर को क्यों रिटेन किया।