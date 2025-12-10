Realme 16 Pro Series 5G का प्रोडक्ट पेज भारत में लाइव, खास फीचर्स का हुआ खुलासा

Realme 16 Pro Series 5G Update: रियलमी ने अभी तक अपनी Realme 16 Pro Series 5G की ऑफिशियली लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन हाल ही में एक अपडेट से पता चला है कि इसको इंडियन मार्केट में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जा सकता है। इस बीच, आगामी सीरीज का प्रोडक्ट पेज भारत के लिए ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है और इसके कुछ खास स्पेक्स भी सामने आ गए हैं।

इंडियन मार्केट में लाइव हुए प्रोडक्ट पेज के अनुसार, Realme 16 Pro Series 5G को ‘A New Masterpiece’ टैगलाइन के साथ टीज़ किया गया है, और यह इंडियन कस्टमर्स के लिए ‘Coming Soon’ होगा। खास तौर पर, तीन खास बातें टीज़ की गई हैं: सेगमेंट-डिफाइनिंग पोर्ट्रेट क्लैरिटी, नेक्स्ट-जेन मास्टर डिज़ाइन, और टॉप-टियर परफॉर्मेंस। ये सीरीज अपने यूज़र्स को 1x से 10x ज़ूम रेंज पर शानदार पोर्ट्रेट कैप्चर करने देगी। AI Edit Genie 2.0 के साथ, इंडस्ट्री-लीडिंग AI LightMe और AI StyleMe फिल्टर भी ऑफर किए जाएंगे। डिज़ाइन के मामले में, एक नई डिज़ाइन फिलॉसफी अपनाई जा रही है।

Realme 16 Pro+ 5G के लिए इंडस्ट्री-लीडिंग Snapdragon चिपसेट का खुलासा हुआ है, और जब 1.27 मिलियन AnTuTu स्कोर वाले Snapdragon 7 Gen 4-पावर्ड कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से तुलना की जाती है, तो डिवाइस के बेहतर परफॉर्मेंस आउटपुट देने का दावा किया जाता है। Android 16-बेस्ड Realme UI 7.0 कस्टम स्किन को भी टीज़ किया गया है, और आने वाले Realme 16 Pro Series 5G को 3 साल के Android OS अपग्रेड और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने का दावा किया गया है।

इसके अलावा, Realme 16 Pro+ 5G के बारे में यह भी बताया गया है कि यह पूरे दिन की बैटरी लाइफ देता है, और कहा जाता है कि यह 9.3 घंटे का गेमिंग टाइम, 20.8 घंटे का Instagram इस्तेमाल करने का टाइम, 21 घंटे का YouTube स्ट्रीमिंग टाइम और 125 घंटे का Spotify सुनने का टाइम देता है। ये सभी अपने कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से तुलना करने पर कहीं बेहतर हैं।