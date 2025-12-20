Realme 16 Pro Series : रियलमी 16 प्रो सीरीज भारत में इस दिन होगी लॉन्च , जानें पावरफुल कैमरा और बैटरी

Realme 16 Pro Series : रियलमी 16 प्रो स्मार्टफोन सीरीज को कंपनी नए साल के पहले ही सप्ताह में पेश करने जा रही है। रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन्स में पावरफुल कैमरा मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन सीरीज की लॉन्च डेट का भी आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। इस सीरीज में Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। कंपनी रियलमी 16 प्रो स्मार्टफोन सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च इवेंट इस दिन दोपहर 12 बजे होगा। लॉन्च के साथ ही सीरीज के दोनों ही स्मार्टफोन्स ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और Realme India की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।

कैमरा फीचर्स

इसमें मिलने वाले कैमरा फीचर्स को लेकर सामने आ रही लीक्स ने लोगों को जबरदस्त दीवाना बनाया हुआ है। सिर्फ कैमरा ही नहीं परफॉर्मेंस के मामले में भी यह स्मार्टफोन सीरीज धमाकेदार रहने वाली है। कंपनी के मुताबिक इसमें पावरफुल Qualcomm के Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट का सपोर्ट मिलेगा। स्मार्टफोन में LumaColor Image-powered 200 मेगापिक्सल Portrait Master प्राइमरी रियर कैमरा का सपोर्ट मिलेगा।

हाई रेजोल्यूशन

जानकारी के अनुसार सीरीज के दोनों ही रियलमी की यह स्मार्टफोन साउथ कोरियन टेक जायंट सैमसंग (South Korean tech giant Samsung) की टेंशन बढ़ाने वाला है। इस स्मार्टफोन में मिलने वाला कैमरा हाई रेजोल्यूशन (High-resolution camera) के साथ DSLR लेवल की फोटोग्राफी करने में सक्षम होगा। कैमरे को और पावरफुल बनाने के लिए इसमें AI Edit Genie 2.0 का भी सपोर्ट मिलेगा। इसमें यूजर्स को AI StyleMe और AI LightMe जैसे स्मार्ट AI इमेज एडिटिंग टूल्स दिए जाएंगे।