  3. Realme 16 Pro Series : रियलमी 16 प्रो सीरीज भारत में इस दिन होगी लॉन्च , जानें पावरफुल कैमरा और बैटरी

 रियलमी 16 प्रो स्मार्टफोन सीरीज को कंपनी नए साल के पहले ही सप्ताह में पेश करने जा रही है। रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन्स में पावरफुल कैमरा मिलने वाला है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

