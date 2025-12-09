New Year 2026: नए साल पर Realme 16 Pro सीरीज की भारत में होगी एंट्री, लॉन्च डेट और अपकमिंग मॉडल्स का खुलासा

Realme 16 Pro series India Launch: पिछले कुछ हफ़्तों से Realme 16 Pro सीरीज़ के स्मार्टफोन मॉडल्स के बारे में अपडेट्स सामने आ रहे हैं। इस सीरीज़ के तहत शुरू में दो प्रो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। अब उनके भारत में लॉन्च होने की संभावित तारीख का भी पता चल गया है। सोशल मीडिया एक्स पर आगामी सीरीज को लेकर कई जानकारी सामने आयी है।

एक टिपस्टर के अनुसार, Realme 16 Pro सीरीज़ अगले महीने की शुरुआत में 6 जनवरी 2026 को भारतीय बाजार में लॉन्च होगी। Realme 16 Pro और Realme 16 Pro+ स्मार्टफोन मॉडल की उम्मीद की जा सकती है, और टिपस्टर यह भी कहता है कि 8GB/128GB स्टोरेज विकल्प इसका बेस वेरिएंट होगा और pro+ मॉडल में टेलीफोटो कैमरा लेंस भी हो सकता है।

इससे पहले Realme 16 Pro स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक और खास स्पेक्स पहले ही सामने आ चुके हैं, और इसे TENAA सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। डिवाइस में 2.5GHz-क्लॉक्ड प्रोसेसर, Android 16-बेस्ड Realme UI 7 कस्टम स्किन, 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.78″ OLED डिस्प्ले, 200MP + 8MP डुअल रियर कैमरा, 50MP सेल्फी कैमरा, 7000 mAh बैटरी बैकअप, 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 7.75mm मोटाई और 192gm वज़न होने की उम्मीद है।

Realme 16 Pro और Realme 16 Pro+ दोनों स्मार्टफोन में 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB, और 12GB/512GB स्टोरेज ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, और प्रो मॉडल के लिए पेबल ग्रे, मास्टर गोल्ड और ऑर्किड पर्पल कलर ऑफर किए जाने की संभावना है, जबकि प्रो+ मॉडल मास्टर ग्रे, मास्टर गोल्ड और कैमेलिया पिंक कलर में आ सकता है।