Realme Narzo New Series : आ रहा Realme Narzo का नया सीरीज ,  प्रीमियम  कैमरा डिजाइन मचाएगा धूम

चाइनीज टेक कंपनी रियलमी (Chinese tech company Realme) जल्द ही भारत में अपने नार्ज़ो सेगमेंट में एक नयी सीरीज रियलमी नार्ज़ो 90 सीरीज़ लाने वाली है।

Realme Narzo New Series : चाइनीज टेक कंपनी रियलमी (Chinese tech company Realme) जल्द ही भारत में अपने नार्ज़ो सेगमेंट में एक नयी सीरीज रियलमी नार्ज़ो 90 सीरीज़ लाने वाली है। इसके लिए कंपनी ने ई-कॉमर्स शॉपिंग साइट Amazon पर एक Microsite Page भी लाइव कर दिया है। इस टीजर के अनुसार, Narzo 90 Series में दो मॉडल शामिल होंगे। बता दें, Realme Narzo 80 सीरीज को कंपनी ने इसी साल अप्रैल में लॉन्च किया था, जिसके बाद अब इस सीरीज के सक्सेसर के तौर पर Narzo 90 Series को कंपनी लेकर आ रही है।

Narzo 90 Series में होंगे 2 मॉडल्स
Amazon ने भारत में अपकमिंग Realme Narzo 90 5G सीरीज के लॉन्च के लिए एक माइक्रोसाइट बनाई है। वहीं, माइक्रोसाइट में comic style के टीजर में अलग-अलग कैमरा लेआउट वाले दो हैंडसेट दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ है कि सीरीज में दो मॉडल होंगे।

Narzo 90 Series में शामिल दोनों ही मॉडल्स Realme के नये डिजाइन ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जिनमें फ्लैट फ्रेम और गोल किनारे (rounded corners) दिए गए हैं। हालांकि, अभी तक इन फोन्स के पूरे स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आए हैं, लेकिन ब्रांड के माइक्रोसाइट कुछ अपग्रेड्स की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। दोनों मॉडल्स में बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग मिल सकती है। इसके अलावा “Snap Sharp” टैग से इनके कैमरा फीचर्स की ओर इशारा किया गया है, जबकि “Glow Maxed” से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोन में हाई ब्राइटनेस डिस्प्ले मिल सकती है।

ट्रिपल कैमरा सेटअप
दोनों ही मॉडल्स के बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन दोनों में कैमरा डिजाइन अलग-अलग है. दोनों में से एक मॉडल का कैमरा डिजाइन iPhone 16 Pro Max जैसा दिखता है और यह Realme Narzo 80 Pro 5G से भी मिलता-जुलता है, जो इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह मॉडल Realme Narzo 90 Pro 5G हो सकता है।

