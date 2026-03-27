  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Redmi 15A : प्रीमियम फीचर्स के साथ Redmi 15A हुआ लॉन्च, जानें बैटरी और कीमत

Redmi 15A : प्रीमियम फीचर्स के साथ Redmi 15A हुआ लॉन्च, जानें बैटरी और कीमत

Xiaomi इंडिया ने अपने बजट-फ्रेंडली Redmi 15 लाइनअप का नवीनतम वेरिएंट आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। नया डिवाइस, Redmi 15A 5G, एक दमदार 6,300mAh बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट और जाने-पहचाने डिज़ाइन के साथ आता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Redmi 15A :  Xiaomi इंडिया ने अपने बजट-फ्रेंडली Redmi 15 लाइनअप का नवीनतम वेरिएंट आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। नया डिवाइस, Redmi 15A 5G, एक दमदार 6,300mAh बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट और जाने-पहचाने डिज़ाइन के साथ आता है।

पढ़ें :- Tecno Spark 50 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च : 6500mAh बैटरी और MediaTek Dimensity 6400 SoC जैसे फीचर्स मौजूद

कीमत
Redmi 15A 5G का बेस वेरिएंट 4GB RAM + 64GB स्टोरेज के लिए ₹12,999 से शुरू होता है । 4GB + 128GB मॉडल की कीमत ₹ 14,499 है, जबकि टॉप-एंड 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत ₹ 16,499 होगी।

कलर
Xiaomi का नवीनतम डिवाइस 3 अप्रैल से Flipkart, mi.com और Xiaomi के अधिकृत रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। यह तीन रंगों में उपलब्ध होगा: ऑसम ब्लू, अमेज पर्पल और ऐस ब्लैक।

डिस्प्ले
Redmi 15A 5G में 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 800 nits तक की ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है।
डिस्प्ले में वेट टच टेक्नोलॉजी 2.0 दी गई है जिससे गीले हाथों से भी सटीक प्रतिक्रिया मिलती है और आंखों पर कम जोर पड़ने के लिए इसमें ट्रिपल TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन भी है।

फिंगरप्रिंट स्कैनर
इसमें IP52 रेटिंग है जो इसे पानी और धूल से सुरक्षित बनाती है और डिवाइस को अनलॉक करने के लिए साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है।

पढ़ें :- DJI Launches 360-Degree Drone : डीजेआई ने लॉन्च किया 360 डिग्री ड्रोन, जानें रेंज और वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमता

प्रोसेसर
इसके अंदर Unisoc T8300 प्रोसेसर लगा है और इसमें 4/6GB तक की LPDDR4x RAM और 64/128GB तक की UFS 2.2 स्टोरेज क्षमता दी गई है। साथ ही, माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के जरिए 1TB तक स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Redmi 15A : प्रीमियम फीचर्स के साथ Redmi 15A हुआ लॉन्च, जानें बैटरी और कीमत

Redmi 15A : प्रीमियम फीचर्स के साथ Redmi 15A हुआ लॉन्च, जानें...

Tecno Spark 50 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च : 6500mAh बैटरी और MediaTek Dimensity 6400 SoC जैसे फीचर्स मौजूद

Tecno Spark 50 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च : 6500mAh बैटरी और...

DJI Launches 360-Degree Drone : डीजेआई ने लॉन्च किया 360 डिग्री ड्रोन, जानें रेंज और वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमता

DJI Launches 360-Degree Drone : डीजेआई ने लॉन्च किया 360 डिग्री ड्रोन,...

भारतीय सेना का बड़ा फैसला, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस' की रेंज 800 किमी तक बढ़ाएगी

भारतीय सेना का बड़ा फैसला, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस' की रेंज 800...

गूगल इंडिया के टॉप लीगल हेड बिजोया रॉय ने दिया इस्तीफा , चुनौतियों के बीच बढ़ीं मुश्किलें

गूगल इंडिया के टॉप लीगल हेड बिजोया रॉय ने दिया इस्तीफा ,...

स्मार्टफोन होगा और सुरक्षित! Google ला रहा है Android 17 में एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम?

स्मार्टफोन होगा और सुरक्षित! Google ला रहा है Android 17 में एडवांस...