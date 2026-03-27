Redmi 15A : प्रीमियम फीचर्स के साथ Redmi 15A हुआ लॉन्च, जानें बैटरी और कीमत

Redmi 15A : Xiaomi इंडिया ने अपने बजट-फ्रेंडली Redmi 15 लाइनअप का नवीनतम वेरिएंट आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। नया डिवाइस, Redmi 15A 5G, एक दमदार 6,300mAh बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट और जाने-पहचाने डिज़ाइन के साथ आता है।

कीमत

Redmi 15A 5G का बेस वेरिएंट 4GB RAM + 64GB स्टोरेज के लिए ₹12,999 से शुरू होता है । 4GB + 128GB मॉडल की कीमत ₹ 14,499 है, जबकि टॉप-एंड 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत ₹ 16,499 होगी।

कलर

Xiaomi का नवीनतम डिवाइस 3 अप्रैल से Flipkart, mi.com और Xiaomi के अधिकृत रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। यह तीन रंगों में उपलब्ध होगा: ऑसम ब्लू, अमेज पर्पल और ऐस ब्लैक।

डिस्प्ले

Redmi 15A 5G में 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 800 nits तक की ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है।

डिस्प्ले में वेट टच टेक्नोलॉजी 2.0 दी गई है जिससे गीले हाथों से भी सटीक प्रतिक्रिया मिलती है और आंखों पर कम जोर पड़ने के लिए इसमें ट्रिपल TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन भी है।

फिंगरप्रिंट स्कैनर

इसमें IP52 रेटिंग है जो इसे पानी और धूल से सुरक्षित बनाती है और डिवाइस को अनलॉक करने के लिए साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है।

प्रोसेसर

इसके अंदर Unisoc T8300 प्रोसेसर लगा है और इसमें 4/6GB तक की LPDDR4x RAM और 64/128GB तक की UFS 2.2 स्टोरेज क्षमता दी गई है। साथ ही, माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के जरिए 1TB तक स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध है।