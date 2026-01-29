Redmi Note 15 Pro launched: रेडमी नोट 15 प्रो 200MP कैमरे के साथ हुआ लॉन्च हुआ, जाने कीमत और महंगे फीचर्स

Redmi Note 15 Pro launched : रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज़ 5G गुरुवार को भारत में लॉन्च हो गई। Xiaomi के सब-ब्रांड की इस लेटेस्ट लाइनअप में दो मॉडल शामिल हैं — Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G, जो पहले से मौजूद Redmi Note 15 के साथ जुड़ते हैं। दोनों हैंडसेट में डुअल रियर कैमरा सेटअप के हिस्से के तौर पर 200-मेगापिक्सल कैमरे दिए गए हैं। Redmi Note 15 Pro सीरीज़ 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.83-इंच की AMOLED स्क्रीन है। Redmi Note 15 Pro+ 5G में Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट है, जबकि Pro मॉडल में MediaTek SoC मिलता है। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही Amazon से भी खरीद सकते हैं। फोन की प्रीबुकिंग शुरू हो चुकी है। इन फोन्स को कंपनी ने मिड रेंज प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च किया है।

भारत में Redmi Note 15 Pro+ 5G की कीमत 8GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये से शुरू होती है। यह कॉफी मोचा, मिराज ब्लू और कार्बन ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

Redmi Note 15 Pro 5G की कीमत 8GB + 128GB कॉन्फ़िगरेशन के लिए 29,999 रुपये से शुरू होती है। यह सिल्वर ऐश, मिराज ब्लू और कार्बन ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है।

ग्राहक HDFC बैंक, SBI और ICICI क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 3,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट पा सकते हैं। इससे Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ 5G की इफेक्टिव लॉन्च कीमत घटकर क्रमशः 26,999 रुपये और 34,999 रुपये हो जाती है।

Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro+ 5G फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Note 15 Pro+ 5G और Redmi Note 15 Pro 5G Android 15-बेस्ड HyperOS 2 पर चलते हैं। दोनों हैंडसेट में 6.83-इंच की AMOLED स्क्रीन है जिसका रेजोल्यूशन 1.5K (1,280 x 2,772 पिक्सल), 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,200 निट्स की ब्राइटनेस है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन है।

Redmi Note 15 Pro+ 5G में स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 चिपसेट है, जिसके साथ 12GB तक रैम और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज है। Redmi Note 15 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7400-Ultra SoC है, जिसके साथ 8GB रैम और 256GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज है।