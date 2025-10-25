Redmi Projector 4 Pro : इस प्रोजेक्टर से दीवार बन जाएगी 120-inch की TV , दमदार फीचर्स के साथ मनोरंजन में लग जाएगा चार चांद

Xiaomi TV S Pro मिनी LED 2026 को गुरुवार को चीन में नए Redmi K90 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के साथ लॉन्च किया गया। कंपनी ने Redmi Projector 4 Pro को चीन में लॉन्च किया है। इस डिवाइस को कंपनी ने Redmi Watch 6 और दूसरे IoT डिवाइसेस के साथ लॉन्च किया है।

यह लेटेस्ट स्मार्ट टीवी 98-इंच 4K डिस्प्ले के साथ आता है और TV S Pro लाइनअप का सबसे बड़ा मॉडल है। इसमें XM9000 चिपसेट है जिसकी अधिकतम ब्राइटनेस 5,700 निट्स है। Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 मॉडल में 3,864 डिमिंग ज़ोन हैं और यह HyperOS 3 वाले Android TV पर चलता है। Xiaomi ने Redmi Projector 4 Pro भी लॉन्च किया, जो नेटिव 1080p रिज़ॉल्यूशन और MEMC मोशन स्मूथिंग के साथ आता है। प्रोजेक्टर में ऑटोमैटिक फोकस के लिए ToF सेंसर है।

इसमें मिनिमलिस्टक फैब्रिक फ्रंट दिया गया है। ये प्रोजेक्टर टेक्स्चर फिनिश के साथ आता है. इसमें Full HD क्वालिटी पर आप कंटेंट देख पाएंगे। इसमें MediaTek MT9660 प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आता है।

Redmi Projector 4 Pro को कंपनी ने चीन में लॉन्च किया है। यहां इसकी कीमत 1499 युआन (लगभग 18,470 रुपये) है। फिलहाल ये चीन में उपलब्ध है और भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं है।