Redmi Turbo 5 Max : पावरफुल मीडियाटेक चिप्स के साथ लॉन्च हुए रेडमी टर्बो 5 मैक्स और रेडमी टर्बो 5, जानें स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Turbo 5 Max : Redmi ने चीन में नई Redmi Turbo 5 सीरीज़ के तहत दो नए पावर-पैक्ड फोन लॉन्च किए हैं। इसमें दो मॉडल हैं: Redmi Turbo 5 और Redmi Turbo 5 Max। दोनों फोन में बड़ी बैटरी और तेज़ MediaTek चिप्स जैसे पावरफुल स्पेसिफिकेशन्स हैं। Redmi Turbo 5 Max अपनी बड़ी 9,000mAh बैटरी के साथ सबसे अलग है। यह ब्रांड-न्यू Dimensity 9500s चिप के साथ आने वाला पहला फोन भी है।

चिपसेट

रेडमी टर्बो 5 मैक्स फीचर्स के मामले में पूरा पावरपैक लग रहा है। इसमें 6.83-इंच का बड़ा 1.5K OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। धूप में स्क्रीन साफ दिखने के लिए इसमें 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है. परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ 16GB तक की LPDDR5X रैम और 512GB की फास्ट UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है। सॉफ्टवेयर साइड से यह फोन Android 16 पर बेस्ड Xiaomi HyperOS 3 पर चलता है।

अल्ट्रावाइड लेंस

इस फोन में दो कैमरे हैं। प्राइमरी कैमरे में 50-मेगापिक्सल का लाइट फ्यूजन 600 सेंसर है। इसके साथ एक और 8-मेगापिक्सल का सेंसर है जिसमें अल्ट्रावाइड लेंस है। सामने की तरफ, इसमें सेल्फी लेने के लिए 20-मेगापिक्सल का कैमरा है।

फास्ट चार्जिंग बैटरी

टर्बो 5 मैक्स में 9,000mAh की बड़ी बैटरी है, जो अब तक किसी भी Redmi स्मार्टफोन में सबसे बड़ी है। हालांकि, यह कुल मिलाकर सबसे बड़ी नहीं है। Realme के पास P4 Power है जिसमें इससे भी बड़ी 10,001mAh की बैटरी है। मैक्स 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

कीमत

Redmi Turbo 5 Max और Redmi Turbo 5 की कीमतों की बात करें तो Turbo 5 Max का शुरुआती दाम चीन में CNY 2499 रखा गया है, जिसमें आपको 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है। इंडियन करेंसी में देखें तो इसकी कीमत करीब 33 हजार रुपये के आसपास बैठती है। वहीं, Redmi Turbo 5 की शुरुआती कीमत CNY 1999 है, यानी लगभग 26,500 रुपये, वो भी 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए।