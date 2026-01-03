'बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को KKR से बाहर करें...', शाहरुख खान की टीम को BCCI की दो टूक

Mustafizur Rahman: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर भारत में आक्रोश है। इन हालातों को देखते हुए लोग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के खेलने पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। इस बीच, बीसीसीआई ने शाहरुख खान की मालिकाना हक वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को अपने स्क्वॉड से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इसकी पुष्टि की हैं।

बीसीसीआई सचिव सैकिया ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा, “अगर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम मुस्ताफिजुर रहमान की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को स्क्वॉड में शामिल करना चाहती है, तो बीसीसीआई इसकी अनुमति देगा।” आईपीएल 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी में शाहरुख खान की केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपये में रहमान को अपनी टीम से जोड़ा था। लेकिन, बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने पर केकेआर को सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। फैन्स के साथ-साथ कई राजनेताओं और साधु-संतों ने बांग्लादेशी प्लेयर के आईपीएल में खेलने पर सवाल उठाए थे।

गौरतलब है कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद देश में लगातार हिंसा की खबरें सामने आती रही हैं। जिसमें कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया और उनकी हत्या की। इसको लेकर भारत में आक्रोश व्याप्त है। इन परिस्थितियों को देखते हुए आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन में किसी भी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगाई थी। लेकिन, 2026 के मिनी ऑक्शन में केकेआर ने रहमान को खरीदा। जिसका लगातार विरोध हो रहा है।