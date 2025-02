Right way to apply moisturizer: स्किन हाइड्रेट और हेल्दी नजर आये इसके लिए जान लें चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाने का तरीका

Right way to apply moisturizer: सर्दियों के मौस में स्किन का ड्राई होना बेहद आम बात है लेकिन मॉइस्चराइजर लगाने बावजूद अगर आपकी स्किन ड्राई नजर आती है तो इसके मतलब है अपने मॉइस्चराइजर लगाने के तरीके में बदलाव करने की जरुरत है। गलत तरीके से मॉइस्चराइजर लगाने से स्किन में दिक्कतें हो सकती है।

चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाने के लिए स्किन को सबसे पहले अच्छी तरह से साफ कर लें और फिर उंगलियों पर एक ड्रॉप मॉइस्चराइजर की लें। अगर क्रीम फॉर्म में है तो सिर्फ मटर के दाने के बराबक मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें।

इसके बाद मॉइस्चराइजर को सर्कुलर मोशन से हल्के हाथों से धीरे धीरे अपने चेहरे पर थपथपाते हुए लगाएं। मॉइस्चराइजर लगाते समय माथे, गाल, नाक और ठोड़ी पर लगाएं। अगर स्किन अधिक ड्राई है तो अच्छे रिजल्ट के लिए नम स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाएं। इतना ही नहीं हमेशा अपनी स्किन टाइप के मॉइस्चराइजर का चुनाव करें।

मॉइस्चराइजर को लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें। फिर एक ड्राप जितने मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। बेहतर रिजल्ट के लिए हमेशा चेहरे को धोने के बाद जब फेस हल्का गीला या नम हो तब मॉइस्चराइजर लगाएं। ध्यान रहें मॉइस्चराइजर को हल्के हाथोंसे अपने चेहरे पर सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए और स्किन पर थपथपाते हुए लगाएं।

मॉइस्चराइजर को हमेशा स्किन के हिसाब से चुनें। जैसे अगर आपकी स्किन ऑयली और मुहांसे है। तो स्किन के लिए पानी आधारित लाइट मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें।ड्राई स्किन वाले लोगो को हैवी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि सेंसेटिव स्किन वाले लोगो को फ्रेगनेंस फ्री फार्मूला मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए।