यूपी के चढ़ते पारे से बढ़ी मुश्किल, झांसी जिले में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड, इस सीजन का सबसे गर्म दिन

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कई जिलों में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आज दिन शुक्रवार को झांसी जिले में सूरज के सख्त़ रवैये ने लोगों का जीवन-यापन बेहाल कर दिया। मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार, आज झांसी में तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचने के साथ ही इस सीजन का अब तक का सबसे उच्चतम तापमान है।

अत्यधिक गर्मी का प्रकोप: अब सुबह 10 बजे से ही तेज़ धूप के कारण सड़कों पर काफी सन्नाटा देखने को मिलने लगा है। गर्म हवाओं और लगातार बढ़ रही तापमान ने लोगों को पसीने से तराबोर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बांदा जिला सबसे अधिक तपिस की मार झेल रहा है, जहां तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश भर में सबसे गर्म स्थानों में से एक रहा।

अन्य जिलों का हाल: वर्तमान में प्रयागराज (43 डिग्री), आगरा (41.7 डिग्री) और वाराणसी (41.7 डिग्री) में भी गर्मी से राहत मिलने का कोई आसार नहीं दिख रहा हैं। यहां तक कि राजधानी लखनऊ में भी पारा 40 डिग्री के पार ही रह रहा है। मौसम संबंधी जानकारों का अनुमान है कि अगले आने वाले दो-तीन दिनों में पारा 1 से 2 डिग्री और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव न होने के कारण अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाएं चलेंगी, जिससे ‘लू’ (Heatwave) जैसी स्थिति भी बन सकती है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर 12 से चार बजे के बीच घर से बाहर नहीं निकलने और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है।

रिपोर्ट : सुशील कुमार साह