VIDEO: बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन ऑटो चलाकर आरजेडी विधायक अजय दांगी पहुंचे विधानसभा, सुरक्षा कर्मियों ने नहीं दी इंट्री

बिहार में सरकार बनने के बाद सोमवार को सदन का पहला दिन था और इस दिन नए बने सभी विधायकों को शपथ ग्रहण समारोह भी होता है। ऐसे में आरजेडी के एक विधायक की अजीब हरकत ने सबका ध्यान अपने ओर खीचा है। आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायक अजय कुमार दांगी सोमवार को खुद ऑटो चलाकर विधानसभा पहुंच गए। विधासभा की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने विधायक को ऑटो अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी।

By Satish Singh 
Updated Date

वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर विधायक का समर्थन कर रहे है

बिहार के गयाजी के 232 टिकारी विधानसभा से विधायक अजय कुमार दांगी ने आरजेडी के टिकट पर पहली बार विधायक बने है। उन्होने कहा कि मैंने दस साल तक ऑटो चलाया है। विधानसभा तक मेरा पहुंचना मेरे अकेले का संघर्ष नहीं है। इसके पीछे बिहार के लाखों संघर्षशील युवाओं का संघर्ष है, जिनके भरोसे में जीता हूं। उन्होने कहा कि मैं अपने पहले दिन विधानसभा में अपनी कोई बनावटी छवि नहीं बनाना चाहता था। इसलिए में ऑटो से विधानसभा के सत्र में आया था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने मुझे ऑटो अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी। विधायक अजय दांगी ने कहा कि मैंने दस साल तक दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चालाया है। कैसी भी परिस्थिती रही हो मैंने कभी भी संघर्ष नहीं छोड़ा। वापस बिहार आकर सामाजिक कामों में जुट गया। जनता की विश्वसनीयता ने मुझे विधानसभा पहुंचाया है।

