'रोहित-कोहली अभी वनडे खेलेंगे ही, फेयरवेल की बात लोग क्यों करने लगे...' BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रिटायरमेंट की अफवाहों पर दी तीखी प्रतिक्रिया

Cricket News: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। जिसके बाद दोनों खिलाड़ी अभी सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलने वाले हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रोहित-कोहली का इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरा उनके वनडे करियर का आखिरी दौरा हो सकता है। इसके बाद दोनों वनडे क्रिकेट से भी संन्यास ले लेंगे। हालांकि, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इन खबरों को अफवाह करार दिया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- BCCI ने शुरू किया ब्रोंको टेस्ट, जानिए नया फिटनेस बेंचमार्क और यो-यो टेस्ट से कैसे अलग है?

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट की अफवाहों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों खिलाड़ी अभी भी वनडे खेल रहे हैं, जिसके चलते फेयरवेल (विदाई मैच) जैसी बातें करना बेकार है। शुक्ला ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘वे (रोहित-कोहली) रिटायर कब हुए। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अभी वनडे खेलेंगे ही। रिटायर तो हुए नहीं, फेयरवेल की बात आपलोग क्यों करने लगे। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी बड़ी क्लियर है बीसीसीआई की। हम किसी प्लेयर को नहीं कहते कि आप रिटायर हों। उसको खुद अपना फैसला करना पड़ता है।’

बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के बाद टी20आई क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। जिसके बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में हार और डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह न बना पाने के बाद दोनों ही खिलाड़ियों पर टेस्ट में संन्यास का दबाव था। वहीं, इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले रोहित और कोहली ने टेस्ट से भी संन्यास ले लिया। अब दोनों दिग्गज भारत के लिए सिर्फ़ वनडे मैच खेलते नजर आएंगे। अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में फैंस रोहित-कोहली एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में देखेंगे।

