रोहित-विराट का ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है आखिरी सीरीज! कोच गौतम गंभीर ने दिया बड़ा बयान

इसी साल अक्टूबर माह में ऑस्ट्रेलिया दौरे (Australia Tour) पर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी आखिरी वनडे सीरीज खेल सकते हैं। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई (BCCI) के सूत्र ने बताया कि अगर दोनों मैदान से अपने इंटरनेशनल करियर का अंत करना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका होगा।

संतोष सिंह 
नई दिल्ली: इसी साल अक्टूबर माह में ऑस्ट्रेलिया दौरे (Australia Tour) पर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी आखिरी वनडे सीरीज खेल सकते हैं। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई (BCCI) के सूत्र ने बताया कि अगर दोनों मैदान से अपने इंटरनेशनल करियर का अंत करना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका होगा। क्रिकेट मैदान पर ‘रो-को’ के नाम से मशहूर इस जोड़ी ने टेस्ट और टी-20 प्रारूप में भी आखिरी मैच साथ ही खेला था।

ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों के फेयरबेल को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, लेकिन इसी बीच फेयरवेल को लेकर कुछ समय पहले दिया गया कोच गौतम गंभीर (Coach Gautam Gambhir) का एक बयान भी काफी वायरल हो रहा है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज पर इंग्लैंड रवाना होने से पहले टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर (Coach Gautam Gambhir) ने एक इंटरव्यू में खिलाड़ियों के फेयरवेल को लेकर बड़ा बयान दिया था। जब गंभीर से पूछा गया था कि अब आप कोच हैं तो क्या आप ये तय करेंगे की आपके सामने कोहली और रोहित को अच्छा फेयरवेल मिले?

इस पर गंभीर ने कहा था कि कोई भी खिलाड़ी वो चाहे जिस खेल का हो वो फेयरवेल के लिए नहीं खेलता है। हमें खिलाड़ियों के योगदान को याद रखना चाहिए की उन्होंने देश के लिए क्या किया है। फेयरवेल मिले या नहीं ये कोई मायने नहीं रखता है। गंभीर ने कहा कि देश से जो प्यार मिलता है उससे बड़ा फेयरवेल क्या हो सकता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया का वनडे कार्यक्रम

पहला वनडे, पर्थ, 19 अक्टूबर

दूसरा वनडे, एडिलेड, 23 अक्टूबर

तीसरा वनडे, सिडनी, 25 अक्टूबर

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ये तय कर चुका है कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) को 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में नहीं खिलाना है। कम से कम बीसीसीआई (BCCI) की मौजूदा हरकतें कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। पिछले डेढ़ दशक से टीम इंडिया की जिम्मेदारी का बोझ उठा रहे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) की विदाई तय मानी जा रही है।

रोहित-विराट के पीछे हाथ धोकर पड़ा BCCI, अब रख दी नई शर्त

सूत्रों के मुताबिक अगर रोहित-विराट को ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भी खेलना है तो दिसंबर से वनडे फॉर्मेट में होने वाली घरेलू सीरीज विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी होम स्टेट के लिए उतरना होगा। बीसीसीआई (BCCI) की सख्ती और नए नियमों के चलते दोनों को पिछले सीजन रणजी ट्रॉफी के मैच भी खेलने पड़े थे। संभव है कि इस कड़े शर्त के चलते रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) पहले ही ऐलान कर दें कि ऑस्ट्रेलिया उनकी आखिरी वनडे सीरीज होगी।

ICC ने रोहित शर्मा से जुड़ा एक ऐसा पोस्टर जारी कर भारतीय क्रिकेट फैन्स के बीच मचा दी हलचल

इसी बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma)  से जुड़ा एक ऐसा पोस्टर जारी किया, जिसने भारतीय क्रिकेट फैन्स के बीच हलचल मचा दी है। यह पोस्टर आईसीसी (ICC)  ने 2026 में भारत-इंग्लैंड के बीच इंग्लिश जमीन पर होने वाली व्हाइट बॉल सीरीज को लेकर जारी किया था। इस पोस्टर में रोहित शर्मा के अलावा हैरी ब्रूक की भी तस्वीर थी। रोहित जहां भारत की वनडे टीम के कप्तान हैं। वहीं ब्रूक व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड की कप्तानी करते हैं।

