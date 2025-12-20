  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Room heater safety features : रूम हीटर के सेफ्टी फीचर्स जानना बेहद जरूरी ,  जानें ओवरहीट प्रोटेक्शन

Room heater safety features : रूम हीटर के सेफ्टी फीचर्स जानना बेहद जरूरी ,  जानें ओवरहीट प्रोटेक्शन

सर्दियों में तापमान को अनुकूल बनाए रखने के लिए लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करते है। आजकल बाजार में आधुनिक रूम हीटर आ गए है।  

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Room heater safety features : रूम हीटर के सेफ्टी फीचर्स जानना बेहद जरूरी ,  जानें ओवरहीट प्रोटेक्शन

Room heater safety features : रूम हीटर के सेफ्टी फीचर्स जानना बेहद...

Realme 16 Pro Series : रियलमी 16 प्रो सीरीज भारत में इस दिन होगी लॉन्च , जानें पावरफुल कैमरा और बैटरी

Realme 16 Pro Series : रियलमी 16 प्रो सीरीज भारत में इस...

यूपी के चर्चित यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर ईडी की रेड, मिली लेम्बोर्गिनी और BMW जैसी करोड़ों की गाड़ियां

यूपी के चर्चित यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर ईडी की रेड, मिली...

Porn देखने वाले करोड़ो यूजर्स का सेंसिटिव डेटा हुआ चोरी, हैकरों ने लीक करने की दी धमकी

Porn देखने वाले करोड़ो यूजर्स का सेंसिटिव डेटा हुआ चोरी, हैकरों ने...

Dimensity 6400 Processor और 12.1″ 2.5K LCD डिस्प्ले वाला नया Lenovo टैबलेट भारत में लॉन्च, प्री-बुकिंग लाइव

Dimensity 6400 Processor और 12.1″ 2.5K LCD डिस्प्ले वाला नया Lenovo टैबलेट...

क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी में धमाल मचाएगा Portronics नया वायरलैस स्पीकर, कीमत भी ज्यादा नहीं!

क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी में धमाल मचाएगा Portronics नया वायरलैस...