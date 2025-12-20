Room heater safety features : रूम हीटर के सेफ्टी फीचर्स जानना बेहद जरूरी ,  जानें ओवरहीट प्रोटेक्शन

सर्दियों में तापमान को अनुकूल बनाए रखने के लिए लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करते है। आजकल बाजार में आधुनिक रूम हीटर आ गए है। घर में इस्तेमाल करने के लिए रूम हीटर खरीदते समय कुछ सेफ्टी फीचर्स जानना बेहद जरूरी है। आइये जानते है।

ऑटो कट फीचर

रूम हीटर खरीदते समय सबसे पहले ऑटो कट फीचर जरूर देखें। यह फीचर हीटर के ज्यादा गर्म होने पर उसे अपने आप बंद कर देता है। इससे आग लगने और वायर पिघलने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। ओवरहीट प्रोटेक्शन न होने पर हीटर लगातार गर्म होता रहता है, जो बड़े हादसे का कारण बन सकता है।

यह हीटर को नुकसान से बचाता है यदि आंतरिक पंखा विफल हो जाता है या यदि air intake blocked हो जाता है, जिससे चेसिस के अंदर गर्मी जमा हो सकती है।

टिप-ओवर सेफ्टी स्विच

घर में बच्चे या पालतू जानवर हैं, तो यह फीचर बेहद जरूरी है। टिप-ओवर स्विच की वजह से हीटर गिरते ही अपने आप बंद हो जाता है। कई बार हीटर पलटने से आसपास रखे कपड़े या कागज जल जाते हैं, जिससे आग लगने का खतरा रहता है।

कमरे के हीटरों को हमेशा निर्माता के निर्देशों के अनुसार संचालित करें और सभी ज्वलनशील पदार्थों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें।