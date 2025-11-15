RR-CSK के बीच ट्रेड डील आधिकारिक ऐलान, चेन्नई ने जड़ेजा-सैम कुरेन के बदले सैमसन को किया शामिल

RR-CSK trade deal complete: आईपीएल 2026 रिटेंशन की समय सीमा से पहले, चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच ट्रेड का आधिकारिक ऐलान हो गया है। जिसमें चेन्नई ने अपने सीनियर ऑलराउंडर रविंद्र जड़ेजा और सैम कुरेन के बदले संजू सैमसन को अपने साथ जोड़ा है। इस डील में जड़ेजा की लीग फीस में भी बदलाव किया गया है।

आईपीएल की ओर से जारी बयान के अनुसार, सीनियर ऑलराउंडर और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व कप्तान रवींद्र जडेजा एक सफल ट्रेड के बाद आगामी आईपीएल सीज़न में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीएसके के लिए 12 सीज़न खेल चुके जडेजा लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 250 से ज़्यादा मैच खेले हैं। ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, उनकी लीग फीस 18 करोड़ रुपये से बदलकर 14 करोड़ रुपये कर दी गई है।

इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरेन एक सफल ट्रेड के बाद अपनी मौजूदा 2.4 करोड़ रुपये की लीग फीस पर चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से राजस्थान रॉयल्स (आरआर) में शामिल हो जाएँगे। 27 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 64 आईपीएल मैच खेले हैं और आरआर उनकी तीसरी फ्रैंचाइज़ी होगी। इससे पहले उन्होंने 2019, 2023 और 2024 में पंजाब किंग्स और अन्य सीज़न में सीएसके का प्रतिनिधित्व किया था।

राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान और भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन अब अपनी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की लीग फीस पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का प्रतिनिधित्व करेंगे। लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक, सैमसन ने 177 आईपीएल मैच खेले हैं। CSK उनके करियर की केवल तीसरी फ्रैंचाइज़ी होगी। 2013 में आईपीएल में पदार्पण करने के बाद से, इस सीनियर खिलाड़ी ने दो सीज़न—2016 और 2017—को छोड़कर सभी सीज़न में RR का प्रतिनिधित्व किया है, जब वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे।