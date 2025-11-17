  1. हिन्दी समाचार
RR New Head Coach: राजस्थान रॉयल्स ने कुमार संगकारा को मुख्य कोच किया नियुक्त, क्रिकेट निदेशक का भी संभालेंगे पद

Rajasthan Royals Head Coach: राजस्थान रॉयल्स ने कुमार संगकारा को क्रिकेट निदेशक के पद के अलावा मुख्य कोच के रूप में फिर से नियुक्त किया है। रॉयल्स ने कोचिंग स्टाफ के बारे में भी अपडेट की पुष्टि की है। विक्रम राठौर को मुख्य सहायक कोच नियुक्त किया गया है, शेन बॉन्ड तेज़ गेंदबाजी कोच बने रहेंगे, ट्रेवर पेनी सहायक कोच के रूप में लौटे हैं, और सिड लाहिड़ी प्रदर्शन कोच के रूप में लौटे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, अगस्त 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने घोषणा की कि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ आईपीएल 2026 से पहले फ्रैंचाइज़ी के साथ अपना कार्यकाल समाप्त कर देंगे। रॉयल्स फ्रैंचाइज़ी की संरचनात्मक समीक्षा के तहत राहुल को फ्रैंचाइज़ी में एक व्यापक पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। द्रविड़ ने 2024 में आरआर में वापसी की थी जोकि एक साल से भी कम समय तक चली है, क्योंकि उन्हें आधिकारिक तौर पर 6 सितंबर, 2024 को टीम का कोच नियुक्त किया गया था।

इससे पहले संगकारा 2021 से 2024 तक टीम के मुख्य कोच रहे। उनके नेतृत्व में, रॉयल्स ने 2022 में फाइनल खेला और आईपीएल 2024 में प्लेऑफ़ में पहुंची थी। संगकारा की नियुक्ति के बारे में बात करते हुए, फ्रैंचाइज़ी के मुख्य मालिक मनोज बडाले ने कहा, “जब हमने इस बात पर गौर किया कि इस समय टीम को क्या चाहिए, तो हमें लगा कि टीम के साथ उनकी सहजता, उनका नेतृत्व और रॉयल्स संस्कृति की उनकी गहरी समझ निरंतरता और स्थिरता का सही संतुलन लाएगी।”

बडाले ने आगे कहा, “एक लीडर के रूप में कुमार पर हमें हमेशा पूरा भरोसा रहा है। उनकी स्पष्टता, शांतचित्तता और क्रिकेट की समझ टीम को इस अगले चरण में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।”

