RR New Captain : रियान पराग होंगे राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान, IPL 2026 में संभालेंगे कमान

RR New Captain : आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की कप्तानी ऑल राउंडर रियान पराग संभालेंगे। आगामी सीजन से पहले रियान को अगला कप्तान बनाया जाना तय है, क्योंकि संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में जा चुके हैं। 24 साल के पराग पहले भी टीम को लीड कर चुके हैं। उन्होंने पिछले साल ऐसा किया था, जब सैमसन चोट की वजह से आठ मैच नहीं खेल पाए थे।

ESPNcricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, रियान पराग उन कुछ खिलाड़ियों में से थे जिनका इंटरव्यू हेड कोच कुमार संगकारा ने उन्हें कप्तान बनाने से पहले किया था। इसका मतलब है कि राजस्थान रॉयल्स (RR) को एक नया कप्तान और एक नया हेड कोच मिलेगा, क्योंकि 2025 सीज़न के बाद राहुल द्रविड़ ने फ्रैंचाइज़ी से नाता तोड़ लिया था, जब वे 14 गेम में सिर्फ़ चार जीत के साथ नीचे से दूसरे नंबर पर रहे थे।

2019 में आईपीएल में डेब्यू करने के बाद से, पराग ने रॉयल्स के लिए सभी सात सीज़न खेले हैं। उन्हें पिछले दो सीज़न में उनके सभी गेम खेलने का मौका मिला। 2024 का एडिशन उनके रन टैली के मामले में सबसे अच्छा था – 573 – जो उन्होंने 52.09 की औसत से बनाए, जबकि स्ट्राइक रेट 149.21 था। कुल मिलाकर, उन्होंने टीम के लिए 84 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 1566 रन और सात विकेट लिए हैं।

सैमसन ने 11 सीज़न तक राजस्थान रॉयल्स को रिप्रेजेंट किया और पिछले आईपीएल सीज़न के बाद उन्होंने संकेत दिया था कि वह बदलाव चाहते हैं, और रॉयल्स द्वारा रिलीज़ किए जाना चाहते हैं। संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने ट्रेड किया था जिसमें दो ऑलराउंडर, रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन को शामिल किया गया था।