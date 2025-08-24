Russia Ukraine War :  रूस ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के पास यूक्रेनी ड्रोन को किया ध्वस्त

Russia Ukraine War : रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ताजा हमलों की श्रंखला में रूसी सेना के सैनिकों ने रविवार को कुर्स्क क्षेत्र में एक परमाणु संयंत्र (Kursk region nuclear power plant) के पास एक यूक्रेनी ड्रोन (Ukrainian drone) को मार गिराया है। खबरों के अनुसार, ड्रोन को कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास मार गिराया गया, इससे सहायक ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा। टक्कर के बाद, ड्रोन में विस्फोट (drone explodes) हो गया, जिससे एक सहायक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया।”

इससे पहले, रूस के संघीय फ्री-टू-एयर टेलीविजन नेटवर्क आरईएन टीवी ने रविवार तड़के संयंत्र की प्रेस सेवा के हवाले से बताया कि कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Kursk Nuclear Power Plant) में आग लग गई है। आरईएन टीवी ने अपने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर बताया कि आग संयंत्र के परमाणु खंड के बाहर एक ट्रांसफार्मर इकाई (transformer unit) में लगी। प्रेस सेवा ने कहा कि लोगों या संयंत्र के लिए कोई सुरक्षा खतरा नहीं है।

रूस ने शुक्रवार को कहा कि उसके सैनिकों ने डोनेट्स्क (Donetsk) में तीन गांवों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की सेना ने यह स्वीकार नहीं किया कि किसी भी गांव पर रूस द्वारा कब्जा किया गया है। शनिवार को, यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों (Ukrainian military officers) ने टेलीग्राम पर कहा कि उनके सैनिकों ने रूसी सिपाहियों को पहले ही रोक दिया है।