  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. रूसी राष्ट्रपति पुतिन को प्रेसिडेंट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ़ ऑनर, भारत की राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी रहे मौजूद

रूसी राष्ट्रपति पुतिन को प्रेसिडेंट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ़ ऑनर, भारत की राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी रहे मौजूद

Putin's visit to India: दो दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गार्ड ऑफ़ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया। पुतिन ने राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी से हाथ मिलाकर उनके अभिवादन को स्वीकार किया। गार्ड ऑफ़ ऑनर मिलने के बाद पुतिन राष्ट्रपति भवन से राजघाट के लिए रवाना हो गए। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Putin’s visit to India: दो दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गार्ड ऑफ़ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया। पुतिन ने राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी से हाथ मिलाकर उनके अभिवादन को स्वीकार किया।

पढ़ें :- 'पॉल्यूशन और SIR जैसे जरूरी मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं...' प्रियंका गांधी का PM मोदी पर पलटवार

पुतिन को गार्ड ऑफ़ ऑनर दिये जाने के आने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, CDS जनरल अनिल चौहान और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहे। इसके बाद पुतिन राष्ट्रपति भवन से राजघाट के लिए रवाना हो गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट पहुंचकर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पुतिन के साथ भारतीय अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही।

महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद पुतिन ने राजघाट पर विज़िटर्स बुक पर साइन किया। यहां से वह हैदराबाद हाउस के लिए रवाना हो गए जहां वह पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज की बैठक में सारा फोकस ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई समझौतों पर होगा। जिसका ऐलान दोनों नेता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत 112 के खिलाफ FIR दर्ज, पहाड़ी पर दीप जलाने के लिए जबरन कर रहे थे चढ़ाई

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत 112 के खिलाफ FIR दर्ज, पहाड़ी पर दीप...

UKPSC Main Exam Postponed : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की स्थगित, हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया फैसला

UKPSC Main Exam Postponed : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य...

Vladimir Putin India Visit : हैदराबाद हाउस में Putin - Modi की मुलाकात , PM बोले- भारत तटस्थ नहीं, शांति का पक्षधर

Vladimir Putin India Visit : हैदराबाद हाउस में Putin - Modi की...

Toxic Cough Syrup Scandal : UPSTF की जांच में बड़ा खुलासा, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से लिया ड्रग लाइसेंस, अब ड्रग इंस्पेक्टरों पर गिरेगी गाज

Toxic Cough Syrup Scandal : UPSTF की जांच में बड़ा खुलासा, फर्जी...

राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष परिवाद, 2017 से 2022 के बीच उनकी संपत्ति तीन गुना बढ़ने के आरोप

राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष परिवाद, 2017 से...

सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय की किताब ‘मदर मैरी कम्स टू मी’ पर बैन लगाने की अर्जी की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय की किताब ‘मदर मैरी कम्स टू मी’...