रूसी राष्ट्रपति पुतिन को प्रेसिडेंट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ़ ऑनर, भारत की राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी रहे मौजूद

Putin’s visit to India: दो दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गार्ड ऑफ़ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया। पुतिन ने राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी से हाथ मिलाकर उनके अभिवादन को स्वीकार किया।

पुतिन को गार्ड ऑफ़ ऑनर दिये जाने के आने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, CDS जनरल अनिल चौहान और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहे। इसके बाद पुतिन राष्ट्रपति भवन से राजघाट के लिए रवाना हो गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट पहुंचकर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पुतिन के साथ भारतीय अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही।

महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद पुतिन ने राजघाट पर विज़िटर्स बुक पर साइन किया। यहां से वह हैदराबाद हाउस के लिए रवाना हो गए जहां वह पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज की बैठक में सारा फोकस ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई समझौतों पर होगा। जिसका ऐलान दोनों नेता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे।